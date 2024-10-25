國泰世華CUBE歡慶兩周年 攜手紅葉蛋糕推限量聯名款蛋糕

歡慶國泰世華數位品牌「CUBE」滿兩周年，CUBE品牌首度與知名老牌蛋糕品牌「紅葉蛋糕」聯手推出獨家限量聯名蛋糕。延續CUBE留白美學風格，以簡約的外盒及蛋糕體設計，搭配紅葉蛋糕經典巧克力，融合限定黑芝麻鮮奶油添增風味，盼帶給當月壽星別於傳統的味蕾饗宴。

CUBE限量聯名款蛋糕將於11月1日正式在紅葉蛋糕官網開放販售，限量500顆，售完為止。國泰世華CUBE卡當月壽星切換「慶生月」權益，至紅葉蛋糕官網訂購限量款或任一款蛋糕，筆筆再享10%小樹點（信用卡）回饋。

國泰世華CUBE卡「慶生月」權益，每季皆為壽星卡友打造最適合過生日的專屬優惠，第4季再度帶來豐富驚喜。除延續卡友喜愛的慶生通路，包括指定遊樂園、餐廳、KTV、蛋糕甜點店和咖啡廳等通路10%小樹點（信用卡）回饋，以及指定飯店住宿、百貨、Uber Eats等通路3.5%小樹點（信用卡）回饋無上限之外，10月起更推出每月不同主題的「限定壽星驚喜包」。

以10月已開箱的驚喜包為例，當月壽星除「慶生月」的基本權益外，還能額外獨享Expedia專屬訂房最高10%小樹點（信用卡）回饋。接下來針對11、12月的壽星，亦將陸續推出內容豐富的獨家優惠，讓每個月的CUBE卡壽星卡友都有新驚喜。

此外，本季壽星至新光三越購物享3.5%小樹點（信用卡）回饋無上限，到CUBE App領券還可再加碼2%，合計最高5.5%小樹點（信用卡）回饋；加入國泰優惠App會員，即能再領取「Klook全台樂園／溫泉／按摩88折優惠碼」生日禮，在冷冷的季節享受最獨特的生日款待。CUBE卡「慶生月」祭出多元通路權益方案，本季更寵愛壽星給予多項驚喜好禮，讓消費回饋再放大，為一年一度的生日月增添豐富的消費樂趣。