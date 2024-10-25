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南山人壽攜手台灣求知育文化協會 開發「防詐騙」桌遊

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
為強化民眾識別詐騙的能力，今年南山人壽將深入15個鄉鎮舉辦實體防詐騙講座宣導防詐意識。圖／南山人壽提供
為強化民眾識別詐騙的能力，今年南山人壽將深入15個鄉鎮舉辦實體防詐騙講座宣導防詐意識。圖／南山人壽提供

詐騙案件層出不窮，為強化臺灣民眾識別詐騙的能力，今年南山人壽深入雙北、臺中、臺南、高雄、屏東等縣市舉辦實體防詐騙講座，預計至今年底，將深入15個鄉鎮向民眾宣導防詐騙意識；更為了讓防詐騙意識扎根校園，南山人壽今年首次攜手臺灣求知育文化協會開發防詐騙桌遊，並連續舉辦四場工作坊，將培訓120位的防詐騙種子講師，成為前進校園宣導防詐騙的重要力量，藉此有效提高學生及大眾的識詐及防詐能力，守護民眾的財產安全。

南山人壽深耕臺灣超過一甲子，秉持「公益服務業」的使命，積極落實金融服務業公平待客原則，連續三年排名金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業之列。為強化防堵詐騙力道，今年南山人壽正式成立「反詐行動小組」，由總經理親自領軍，不僅在內部連結跨部門團隊、部署各種識詐與防詐行動方案，更對外積極串聯多方力量共同推廣防詐騙宣導，建立更具信任感的社會。

為了有系統地向民眾宣導防詐騙意識，南山人壽過去陸續出版《高年級生保險箱》、《高年級生防身術》防詐騙手冊，用圖文並茂的方式說明新式詐騙手法，並主動深入高齡長者的生活圈宣導防詐騙意識；今年自八月起陸續前進雙北、臺中、臺南、高雄、屏東等縣市，預計至今年底將舉辦共計15場的實體防詐騙講座、號召逾1,100人參與，講座現場除運用《高年級生防身術》防詐騙手冊向現場長輩宣導防詐騙觀念，也帶領現場長輩進行健康操，用實際行動守護長輩的身體健康與經濟安全。

除深入全臺鄉鎮宣導防詐騙，南山人壽一直希望擴展防詐騙宣導觸角，讓防詐騙意識從校園扎根做起。今年首度與臺灣求知育文化協會合作，參考⾏政院頒布之「新世代打擊詐欺策略⾏動綱領1.5版」內容，設計棒球紙牌桌遊「完全⽐賽：讓詐騙無法上壘」，遊戲巧妙納入60種不同樣態的詐騙事件，透過趣味且互動性高的遊戲過程，讓大小朋友輕鬆了解各類型的詐騙手法。

為了推廣此防詐騙桌遊，南山人壽自10月起連續舉行四場種子講師培訓工作坊，號召超過15所中學的高中教師以及南山人壽業務員參與，並提供每一位受訓者一套防詐騙桌遊，讓結訓的高中教師能夠成為散布全台各校園、推廣防詐騙知識的重要力量，協助提高學生的識詐及防詐能力，用實際行動守護臺灣、守護民眾資產。

南山人壽 詐騙

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