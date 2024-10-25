亞太資產管理中心明年設高雄專區 陳其邁：3年前就爭取

金管會主委彭金隆24日在立法院備詢透露，明年上半年將設亞太資產管理中心高雄專區，將祭出更多誘因吸引金融業，目前已有4家國際資產管理公司，5家銀行感興趣，公股民營皆有意願，市長陳其邁表示，3年前高雄即爭取，現在國內銀行、壽險公司等管理資金已達百兆元以上的規模，發展境外時機已成熟。

高雄市經發局表示，高雄具有國際港灣優勢，生活環境、工作條件與全球國際城市相當，且有國際機場等便利交通，亦有教育部核定的中山大學國際金融研究學院培訓人才，日前到訪的國際資產管理公司對高雄整體環境給予高度評價，對高雄在國際資產管理人才及綠色金融資產的發展，也認為契合公司未來營運方向。高雄將是國際金融業、國際資產管理公司的最佳選擇。

金管會主委彭金隆前天在立法院備詢，透露亞太產資產管理中心將在高雄設專區，陳其邁對此感謝金管會大力協助。他說，高雄有灣區、自由貿易港區的優勢，以亞灣優質的工作及生活環境，可打造媲美香港及新加坡的國際資產管理中心，此種港市合一的地理優勢，是國內其它自由貿易港區所欠缺的。

陳其邁表示，市府也將參考香港及新加坡，規畫成立英文客製化投資服務的單一窗口，協助統籌中央及地方各項執照申請及行政便捷管理，並比照「亞灣2.0計畫」提供企業006688租金補助，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折，作為企業投資最堅強後盾，未來也會與中央合作向國際資產管理業者招商。

經發局指出，高雄營利銷售事業總額連續3年突破5.5兆，今年預估突破6兆，連年創新高，近年在智慧城市、經濟力等方面也獲獎連連，將與中央合作成立南部第一座「高雄金融科技創新園區」，兩項金融建設強強聯手，將有助於帶動法律、財會、金融科技、資安，服務整體金融聚落，促進南北金融平衡發展，吸引海外資金進入高雄。