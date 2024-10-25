中央設亞太境外資產管理中心高雄專區 陳其邁這麼說

針對中央設亞太境外資產管理中心高雄專區，高市長陳其邁表示，歡迎金融旗艦企業、國際級資產管理公司進駐。

金管會主委彭金隆24日於立法院財政委會備詢時指出，亞太資產管理中心高雄專區將於明年上半年將設立，金管會將給予金融業者更多誘因來設點，並表示目前已有9家業者有興趣，包括4家國際資產管理公司，還有5家銀行有興趣，其中包含公股民營皆有意願，以高資產理財績優銀行為主。

高雄市長陳其邁表示，早在3年前，市府已向行政院積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄，現在國內銀行、壽險公司等管理資金已達百兆元以上的規模，發展境外時機已成熟。高雄具有國際港灣優勢，無論是生活環境、工作條件與全球國際城市相當，且有國際機場等便利完善的交通設施，人才部分更有教育部正式核定的中山大學國際金融研究學院。

日前亦有國際資產管理公司來訪，除對高雄整體工作及生活環境給予高度評價，亦對高雄在國際資產管理人才及綠色金融資產的發展，表達非常契合公司未來營運方向。高雄在台灣發展成亞洲資產管理中心的準備上，將是國際金融業、國際資產管理公司的最佳選擇。

陳其邁強調，感謝金管會大力支持以及積極協助，高雄有灣區、自由貿易港區的優勢，市府將與中央，攜手打造國際資產管理專區，規劃將專區設立在高雄亞灣，並納入自由貿易港區的範疇，以亞灣優質的工作及生活環境，打造媲美香港及新加坡的國際資產管理中心，此種港市合一的地理優勢，是國內其它自由貿易港區所欠缺的。

此外，市府亦將參考香港及新加坡，規劃成立英文客製化投資服務的單一窗口，協助統籌中央及地方各項執照申請及行政便捷管理，也將比照「亞灣2.0計畫」提供企業006688租金補助，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折。高雄作為企業投資最堅強後盾，未來必定會與中央合作向國際資產管理業者招商，積極邁大步推動。

經發局補充，高雄營利銷售事業總額連年創歷史新高，連續3年突破5.5兆，今年預估突破6兆，在智慧城市、經濟力等方面獲獎連連，也將與中央合作成立南部第1座「高雄金融科技創新園區」，兩項金融建設強強聯手，將更有助於帶動相關法律、財會、金融科技、資安等服務整體金融聚落，促進南北金融平衡發展，吸引海外資金進入高雄活絡金融市場。