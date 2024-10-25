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國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

高薪工程師的退休計畫 自提6%、買 ETF、認購公司股票

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

年輕有為、現年28歲的Eric，具備公立大學碩士學歷，目前還在攻讀博士班，現職工作是外商資訊業工程師，月薪8萬，平均年收入（含獎金年終）高達120萬~130萬。

兩年前，Eric屬於即時行樂派，每個月賺來的薪水，都花在享受物質生活，那時候的他完全沒有理財的想法，是標準月光族。Eric原本與學妹女友論及婚嫁，但女方家長提出婚前買房的條件，存款不足的他只能無奈和平分手。

走出情傷後的Eric，驚覺財富自由的重要性，買房成為人生目標之一，從那時候開始有了長期財務規劃，他認為，定存只會被通膨吃掉，買ETF可以領高股息不讓資產縮水，他從薪水裡自提勞退6%，同時透過公司內部認購公司股票。現在的他更傾向於投資未來，而不是在短暫的享樂上花費過多資金，退休指標是「被動收入大於目前年薪」。

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