合庫推動金融科技人才培訓 驅動全員AI之路

合作金庫銀行長期致力於人才培育與創新，自2021年起，連續獲得TCSA永續單項績效的創新成長領袖獎。著眼人才於永續發展是核心競爭力的重要一環，合庫於10月23日再次舉辦年度AI賦能策略共識營，持續和全行的經理人溝通，彰顯重視金融科技人才培育的重要性。

為提升合庫經理人金融科技意識與持續推動數位營運，合庫與金融研訓院設計了三階段演講主軸，首發邀請安侯建業數位長賴偉晏分享「全球AI發展趨勢及AI認知」，透過深入淺出的全球AI趨勢觀察及案例，引導出負責任AI及管理AI風險的方向；再來則是由台灣微軟公司總經理李倩說明「AI如何賦能組織，創造營運優勢」，分享微軟發展AI的脈絡及想法，詮釋對於未來AI的應用方向；最後則由科技報橘戴季全社長講述「AI時代工作者與組織的價值重新設計」，引導思維變革，進而從實際的案例中說明AI所創造的價值以及現況所看到的挑戰。

合作金庫銀行每年藉由不同的數位金融主題共識營，厚實培育同仁數位力，疫情後為尋求不同的創新方式及新商業模式，更積極於2023年開始打造數位行銷團隊，2024年建立生成式AI-POC菁英小組，2025年更將著手育成生成式AI商品設計人員，期透過行內創新文化，培育負責任使用AI的員工，更強化數位金融業務的韌性。

合作金庫銀行表示，以人才培育作為培養數位金融與團隊能力基石，能夠奠定員工金融科技能力的基礎，開拓更寬廣的金融科技視野，今年度的「AI賦能策略共識營」一系列的論壇講座，搭配AI策略藍圖暨教育訓練各種線上及實體專題討論、工作坊等課程，多維度打造所需的跨業務領域金融科技人才，相信透過專案的方法論應用於實務，能加速合庫數位創新的動能，創造新的數位價值。