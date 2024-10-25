元大金控獲國家品牌玉山獎14大獎 朝亞太區最佳金融服務提供者邁進

「國家品牌玉山獎」為表彰積極建立國家品牌的傑出企業，嚴謹評選，獎項包含傑出企業、最佳產品、傑出企業領導人及最佳人氣品牌四類別，藉以促進台灣產業蓬勃發展。元大金控持續落實誠信經營，推動全面成長驅動經營策略，建構多元事業獲利能力，以提升公司資產規模與經營績效，整合集團內外部資源，提供顧客最完整、最有效率且最具附加價值的全方位理財金融服務，2024年旗下子公司囊括第21屆國家品牌玉山獎共14項，卓越表現深獲肯定。

元大證券秉持「以誠為本，以心待客」核心價值，持續精進數位投資平台，以利投資人在瞬息萬變資本市場中穩健前行，連續六年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業獎」今年更獲得全國首獎的肯定，今年同時獲得兩項「最佳產品獎」，分別為智能條件單、資產總覽共四項殊榮。智能條件單是以客戶需求為導向，協助無法盯盤或是缺乏交易紀律的投資者在市場波動時快速做出反應，有效管理風險；另一項獲獎產品「資產總覽」，不只能在電子平台直接查看投資人的股票、基金、債券等資訊，還包括庫存商品借款或是出借等資訊，並整合在元大金控集團其他金融商品，更方便管理資產組合。

元大銀行連續五年獲得國家品牌玉山獎表揚，這屆以「鑽金你的第一桶金」摘下最佳人氣品牌，同時以「鑽金支付生態圈」及「天網AI阻詐模型」獲得兩項「最佳產品獎」大獎。元大銀行善用創新科技，並與七大電子支付夥伴合作，升級行動銀行生活金融服務、持續拓展帳戶綁定連結支付服務，滿足客戶優質數位體驗；另極響應行政院防詐政策，運用AI技術防制詐騙，為首批投入並整合資源研發智能阻詐模型並採行適切管控措施的金融機構。元大銀行將持續秉持「待客如己」的一貫初心，採取積極作為，守護社會大眾資產，以達到「客戶在元大安心、資金在元大安全」永續目標。

元大人壽洞悉客戶需求並順應未來趨勢，今年以創新商品「元大人壽好視元滿保險」獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」，元大人壽致力於商品創新，提供人生各階段所需的保險保障，已連續五年奪得本獎項殊榮，「元大人壽好視元滿保險」針對現代人易罹患的四大眼疾包括白內障、青光眼、視網膜剝離以及黃斑部病變提供相關醫療保障；若被保險人於保障期間身故，則提供身故保險金，延續對家人的愛；若契約持續有效，保障滿期將可領取滿期保險金，靈活運用於退休規劃。

元大投信為國內基金市佔率最高的投信公司，旗下包括0050、0056等多檔人氣產品，今年年內資產管理規模突破兩兆，再創國內新紀錄，獲傑出企業、最佳人氣品牌獎，2023年領先市場發掘日本製造業領銜復興的投資機會，推出元大日本龍頭企業基金獲最佳產品獎肯定，引導台灣投資人在高度配置的台股、美股之外同步配置日股，目前已是國內最大日本股票型基金；並持續針對不同投資取向推出創新產品，包括最新募集的元大全球航太與防衛科技ETF(00965)，提供AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資機會。