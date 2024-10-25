新新併效應…10%公開收購門檻 金管會擬提高

金管會先前駁回中信金控公開收購新光金控，立委郭國文昨在立法院財委會質疑金管會此舉是「因人堵事」，金管會主委彭金隆受訪時則首度鬆口表示，金管會已在檢討是否把百分之十的公開收購門檻拉高。

金管會銀行局長莊琇媛會後受訪指出，關於百分之十的門檻如何拉高、是否直接拉高至百分之五十以上、是否都要用現金收購等作法都會研議，並檢視是否明訂在法規中，目前正研議檢討「金控轉投資管理辦法」，預計明年上半年定案。

針對當初為何會駁回中信金的申請，彭金隆說，中信金要收購新光金時，「對其內容都沒有講清楚時，懷疑價格如何訂定出來？」他強調，中信金去收購新光金，也要對股東負責，因此對於開價和內容要一定程度的掌握；不過他也坦言，法規的確有很多不明確的空間需要再檢討。