金融特區設高雄 9家業者有興趣

金管會主委彭金隆指出，亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，且會給予金融業者更多誘因來設點；根據金管會盤點，目前已有九家業者有興趣，包括四家國際資產管理公司，還有五家銀行有興趣，其中公民營銀行都有意願，又以高資產理財績優銀行為主。

彭金隆昨天出席立法院財政委員會，針對政府推動台灣成為亞洲資產管理中心等相關議題專案報告。

他提出「二年有感、四年有變、六年有成」的三階段目標，針對資產管理規模的擴張也有目標值，台灣金融業管理資產規模希望兩年增至五至六兆元、四年增至十至十二兆元，六年則增至一兆美元（約台幣卅兆元）。

針對亞洲資產管理中心的金融特區落腳高雄，吳秉叡、李坤城、賴士葆等朝野立委都提出質疑，彭金隆說，高雄因為準備較早，行政優惠措施已很具體，未來還會有其他地方，在高雄設置「境外資產管理特區」（ＯＭＵ），是為境內國人提供境外的資產服務，未來也會在其他地方進行，高雄只是其中一個「實驗專區」。

銀行局長莊琇媛補充表示，比起ＯＢＵ（國際金融業務分行）是由分行將境外業務匯報到總行，ＯＭＵ則可在當地就進行境外資產管理業務，不需要匯報總行；此外，很多台商的境外理財，例如在新加坡，必須定期赴海外做資格的審核，當國外資產管理公司進駐台灣，就不用到國外複審，直接在台灣進行。

彭金隆表示，金管會將提出鼓勵設置據點的誘因，若來高雄亞灣中心設據點，也可排除在金管會每年兩次讓業者申請新據點的時間點，也就是業者可隨時提出申請。

彭金隆說，私人銀行結合ＯＢＵ，再搭配家族辦公室，同時處理境內和境外資產的管理，台灣很多客戶在海外，高雄特區的設置可把ＯＢＵ可作的資產配置，打造成境外資產管理，形成聚落。