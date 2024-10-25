保險法修法轉彎…欠錢致保單被解約 擬排除醫療險

民眾欠錢導致保單遭強制解約惹議，金管會先前提出保單強制執行八大豁免條款，但引發法院、學者專家的反彈，金管會重新修訂保險法修法草案，首先，不以保額為衡量基準，改以解約金衡量；其次，瞄準壽險訂定豁免條件，健康險、醫療險等排除在強制執行的範圍；第三，解約金可豁免的衡量標準，將以能維持債務人及被扶養親屬不低於三個月為主。

金管會主委彭金隆昨天在立法院財委會答覆立委王鴻薇時指出，修正草案預告結束，金管會收集各方意見，其中法院、行政執行單位並非完全參採，因此金管會的修法將簡化，預計十月底前報行政院，並儘快送立法院審查。

原本修法草案提到債務人的所有壽險合併後，保額不到一百萬元的保單可免強制執行也取消，彭金隆說，規定達到一定金額以上保額才能成為強制執行對象，也會引起很多債權人質疑不公平，因此最新修法規畫不是把豁免強制執行的上限訂在一百萬元，而是連結行政執行法對幾個月、一定期間的「最低生活津貼」作為標準；另外，保單解約金額若在十萬至廿萬元之間，也可豁免強制執行。

彭金隆也說，最新修法方向會把健康險和傷害險排除，聚焦在壽險及衍生出來的年金險，以讓法案儘快通過；他強調，介入權是來衡平保戶債權及債務人，但債權人權益也必須要考慮。

保險局副局長陳清源則說，金管會決定重新修法，確定只有壽險契約才可作為強制執行或扣押標的，至於健康險及傷害險，已確定會在修法時排除成為扣押或執行標的。年金險方面，陳清源指出，由於也有累積的價值準備金性質，基於債權人債務人衡平性的維持不宜排除；他也說，由於投資型保單也連結壽險契約，只要是與人壽有關的契約，都可作為強制執行標的。

業者指出，年金險分成兩個階段，若尚未給付前解約，會有解約金，若開始給付雖然沒有解約金，但定期的給付很多保單其實不低，全部給予豁免對債權人不公平，甚至即期年金一買之後就進入給付期，若這種保單能豁免，債權人大概都會跳起來。

至於何種程度的解約金免不了被強制執行？陳清源說，將考量債務人共同生活的親屬，其最低生活費所需及扶養親屬必要費用，超過的部分才能作扣押及強制標的，原則上最低生活費不得低於三個月之外，也要考量地區不同的生活費水準，最後的金額和執行門檻會等政院審查後再公布。