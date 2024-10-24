玉山銀試辧信用小白免財力證明貸款 每件平均20萬元

金管會公布金融業申請創新沙盒試驗的最新成果，其中玉山銀獲金管會核准取代月收入證明的信用小白申辦無擔貸款評估模型，讓小白不用再提供財力證明也能申貸，自9月2日開始試辦以來，至10月23日已核准106件、貨放2092萬元，平均每件借款金額約20萬元。

保險業則共有73件申請試辦、其中45件已結束，有43件獲保險局同意開辦，保險局舉出其中2件試辦案指出，一是安達產險與華航合作旅平險的一站式投保，將在明年3月試辦，另一個為新光人壽試辦投保旅平險的集體繳費。

保險局副局長陳清源說明，未來消費者到華航網頁買機票，內嵌網頁會詢問是否要投保旅平險，消費者可用華航的會員資料前往登錄，不但可本人投保，也可為配偶、子女直接網路投保，只要採取OTP簡訊身份驗證後即可投保。

另一個申請沙盒創新實驗的壽險公司，則是新光人壽，主要是突破被保險人過去集體在同一時點親簽不易的問題，新光人壽所採取的方式，為業務員透過行動投保推薦要保人後，其他同團的人可自行上網，提供被保險人身分證等資料當作投保確認，所有人因此可免於在同一時點去集中簽名，預計在11月試辦。

證券業方面，國泰證券完成OSU境外自然人透過上傳相關身分證明與防洗錢文件，就可於網路申辦開戶，不用再臨櫃辦理開戶，目前金管會正辦理修法當中。