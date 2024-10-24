政治風險增加...南非幣計價基金曝險2,666億

南非政府18日發布聲明，要求台灣駐南非代表處需遷出首都，政治風險增，引立委關注。據金管會9月底統計，銀行、證券期貨投信與壽險業對南非曝險額僅642億元，另國人投資境內外南非幣計價基金則高達2,666億元，金管會已緊盯後續政經情勢狀況。

證期局主秘尚光琪昨（24）日說，投資標的的政經風險都已納入投信顧公會自律規範，投信發基金、或總代理引進境外基金都要注意政經風險，一旦投資標的因政經情勢產生變化，一、投信會適時調節投資部位，二、每季公開說明書也會更新相關風險，讓投資人知悉。

立委郭國文昨在財委會上說，南非政府18日聲明，要求台灣駐南非聯絡代表處10月底前，需遷出行政首都普勒托利亞，南非政治風險增加，市場估計南非幣計價商品和投資型保單有高達4,000億元，這商品風險性極高。

郭國文說，他想起俄羅斯公債踩雷。金管會主委彭金隆說，南非與俄羅斯是不同的政治風險，俄羅斯是受國際制裁，資金移動和匯回產生困難，南非則是對台灣採取行動的個案，他會進一步了解金融業和南非幣計價商品狀況。

據金管會9月底統計，11家銀行對南非曝險67.86億元，年增0.12億元，主因是匯率變動，銀行局副局長侯立洋說，臺銀在南非有設分行，因此授信以臺銀為主。

五家壽險業對南非曝險574億元、年減12億元，主要是投資南非政府公債和債券，投資型保單連結南非幣計價基金則僅有100萬元台幣；證券期貨投信對南非曝險則是零。