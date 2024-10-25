金控公開收購門檻 擬調高

台新金（2887）、中信金齊搶新光金，合意對上非合意併購，凸顯併購法規不足。金管會銀行局長莊秀媛昨（24）日說，將檢討「金控轉投資管理辦法」，研擬提高公開收購門檻、公開收購採「全現金」是否納入法規等兩大方向，預計明年上半年出爐。

她說，從這次中信金公開收購新光金經驗來看，過去調降公開收購門檻從25%降到10%，可能會造成金融市場紛爭，有必要朝調升方向檢討。

金控最低收購門檻，從25%、5%，再拉升到25%，之後在金管會前主委顧立雄任內又降到10%，歷經三度修正，這次調高後將是第四度修正。

一旦最低收購門檻拉高到25%或50%以上，將墊高非合意收購門檻，但也能避免股權和經營權之爭，有助金融市場秩序。

全案起因是金管會以四大理由駁回中信金公開收購新光金，立委郭國文在財委會提三大質疑，一、法規允許首次投資10%起跳，卻又說依此無法拿到絕對控制力，與法規自相矛盾，二、法規未明確要求要「全現金」，三、非合意收購無法事先實地查核，如何充分掌握新壽財務？

金管會主委彭金隆坦言，金控併購遊戲規則「明確」很重要，有些法規不明確，可以檢討；但他強調，「公開收購規定只是申請門檻，並非核准標準」。

這也是金管會駁回中信金收購案逾一個月後，彭金隆首度對外說明駁回原因。

彭金隆說，中信金提公開收購新光金10％至51%，收購期限結束，只要收購到10%就成立了，但10%確實無法具控制力。