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國際乳癌防治月 CSD 中衛x粉紅絲帶公益聯名目標捐款百萬

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
CSD中衛x粉紅絲帶公益聯名，目標捐款百萬。CSD中衛提供
CSD中衛x粉紅絲帶公益聯名，目標捐款百萬。CSD中衛提供

10月是「國際乳癌防治月」，根據國民健康署統計，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名！CSD中衛連續四年與雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」合作，共同提醒婦女把握早期發現、及早治療的黃金時機。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，自2021年起，中衛連續三年推出粉紅絲帶公益聯名口罩及濕巾，累計總共提撥316萬元投入乳癌防治宣導行動。今年邀請大家持續支持粉紅力量，特別將中衛經典「櫻花粉」系列平面口罩，換上粉紅絲帶公益限量包裝，並印上「Time To End Breast Cancer」限定鋼印，每盒50片，公益售價300元。

周令怡說，為擴大支持粉紅計畫，除了限量公益包裝款，原本的櫻花粉成人平面及3D口罩，也一起加入公益行列。10月31日以前，只要在momo、博客來、PChome、Yahoo等電商平台，任選三盒就享88折，還加送價值129元的酒精濕紙巾，數量有限，送完為止。

而每售出一盒櫻花粉系列口罩，中衛就提撥100元作為公益使用，與去年目標一樣，將捐贈100萬元給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，幫助台灣女性早日終結乳癌。

為鼓勵民眾一起散發愛心，即日起至10月底止，至實體門市或電商平台購買任一櫻花粉系列指定口罩，憑電子發票或載具至中衛官方LINE(ID：@csd_taiwan)完成登錄，就有機會抽中雅詩蘭黛集團知名專櫃品牌保養美妝品，包含海洋拉娜、倩碧、Jo Malone、品木宣言等粉紅絲帶限定款好禮，共抽出10位。

另響應粉紅10月，中衛特別於10月25日全新推出「3Dv」翹鼻V臉口罩，希望讓替女性添增自信與勇氣。

周令怡表示，口罩是女性臉上最大的時尚配件，以往消費者只能把重點放在口罩色系的變化。經中衛努力研發2年，終於帶來前所未見的創新突破！全新「3Dv」口罩，首創能戴出翹鼻、收下巴的視覺效果，有效美化臉型，讓女性戴起來美麗升級！

周令怡說，全新「3Dv」口罩採用經典款3D口罩的「輕、薄、透」布料，升級運用中衛獨家研發的「3V設計」，在鼻根、下巴及側臉輪廓三個部位，用3個V型剪裁，創造出自然流暢的曲線包覆效果，達到「翹鼻」、「收下巴」及「拉提側臉」等三大美顏功能。不需要鼻樑壓條就能自然服貼臉部，成功打造俐落時髦的立體小V臉，預計將成為新一代爆紅小臉口罩。

中衛首波「3Dv」口罩推出最百搭的酷黑、薰衣紫及麥飯石灰共三色，每盒30片，售價350元。在博客來、康是美、momo、PChome及Yahoo等電商平台銷售，實體店面則由康是美指定門市獨家銷售，詳情可至CSD中衛官方粉絲專頁查詢。

中衛全新系列3Dv口罩，為女性戴上自信與勇氣。CSD中衛提供
中衛全新系列3Dv口罩，為女性戴上自信與勇氣。CSD中衛提供
響應粉紅10月，中衛推出全新美麗3Dv翹鼻V臉口罩。CSD中衛提供
響應粉紅10月，中衛推出全新美麗3Dv翹鼻V臉口罩。CSD中衛提供

乳癌 口罩 櫻花

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