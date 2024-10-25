立委促鬆綁500萬美元外匯限制 央行：用不到那麼多額度

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

賴清德總統力推台灣成為亞洲資產管理中心，金管會領軍，中央銀行支持，但面對立委昨（24）日在財委會要求，央行是否要鬆綁外匯管制每人每年500萬美元額度？央行副總裁嚴宗大回應，台灣經濟體系，匯率穩定非常重要，目前的限制並不會影響到民眾一般操作，國人用不到那麼多額度。

央行指出，國人透過銀行、證券、保險及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，包括投資ETF都完全自由，不會用到500萬美元額度。

央行外匯管制32年未調整，立委黃珊珊昨日在立法院財委會詢問，有財經學者提出，央行設定的外匯管制，每年每人限定500萬美元額度，已經32年沒有檢討。

外匯 央行

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