打造亞洲資產管理中心 金管會：金融資管規模拚倍增

打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆昨（24）日以「兩年有感、四年有變、六年有成」三階段為目標，希望第六年2030年時，台灣金融業資產管理規模要從目前約30兆元，翻倍達60兆元，讓大家知道台灣是朝亞洲資產管理中心方向邁進，得到國際上的肯定。

目前台灣沒有資產管理業別，「資產管理規模」是以銀行、證券期貨投信和保險業加總計算，目前近30兆元。

亞太資產管理中心目標

金管會目標是兩年後，2026年資產規模增加3兆至4兆到34兆元；四年後2028年增加8兆至10兆到44兆元；六年後2030年增加10兆至16兆到60兆元。等於第六年金融業管理資產規模要翻倍。

彭金隆說，「兩年有感」是要透過鬆綁50項法規，讓大家感覺制度已經改變，「四年有變」要讓資產管理規模顯著增加，「六年有成」是希望台灣努力可得到國際肯定，讓大家知道台灣朝亞洲資產管理中心方向發展。

金管會首選高雄市做資產管理專區，高雄市政府也規劃在亞灣區一棟商辦做示範專區，並提供前五年租金優惠，該專區將在明年上半年成立。

銀行局長莊琇媛說，目前有四家國外資產管理公司、五家承辦高資產財管業務銀行，共九家業者有意進駐高雄示範專區，之後引進律師、會計師資源，最終形成一個聚落。

為鼓勵銀行赴專區設點，金管會也研擬允許各銀行赴高雄亞灣專區設點，可免受一年兩次申請時點和財業務條件，也研擬讓OBU（國際金融業務分行）實體化設在大樓中，直接收客戶案件，免再送總行。

彭金隆說，首選高雄市有三大原因，一、高雄有灣區、自由貿易港、國際港，二、高雄市過去三年對此計畫推行的很具體，包括場地、行政優惠等，三、南北平衡。他說，首選高雄市絕對沒有政治考量，高雄只是一個「起點」，其他地方政府若願意發展，金管會一定全力配合。

彭金隆說，專區介於實體和虛擬之間，一定要先有一個聚落，如新加坡有一個點，聚集後就很多人去，希望地方可以一起發力。