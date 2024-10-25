保單強制解約 限壽險、年金險
為避免債務人欠錢，保單被迫強制解約，而失去自己、家屬生活的最低保障，金管會已重修《保險法》被強制執行的保單標的，僅限壽險、年金險兩大險種，且解約金需達一定金額以上才能做扣押、被執行標的，該修法草案將在10月底送行政院。
「一定金額」以上是多少？金管會說，參考強制執行法，債務人和共同親屬生活所需的最低費用，最少不得低於三個月。依目前來看，約落在10萬至20萬元左右。
換言之，未來債務人欠錢導致保單被強制執行時，僅限「人壽保險契約」、「年金險」兩大類保單且解約金需達10萬至20萬元以上，才能被做強制執行標的。
若與6月金管會預告修《保險法》以壽險保額100萬元、單筆解約金10萬元以內等八大保單類型，禁止做扣押相較，金額大幅縮水，等於保戶最低生活費下降。
為何過往是採取「保額」100萬以上才做扣押，若改用「解約金」僅剩10萬至20萬元左右，差距很大？保險局副局長陳清源昨（24）日解釋，保額因不同險種的儲蓄性質高低，會與解約金有落差，為讓比較門檻一致，因此改以解約金去規範。
陳清源說，預告期間，外界有很多意見，最後金管會決議「簡化」，參考最高法院，確定可做強制執行保單，僅限「人壽保險契約」和「年金險」兩大類，且解約金一定金額以上才能做扣押，以兼顧債權人和債務人。
他說，因僅限壽險和年金險，其餘包括產險、醫療險、意外險（不論是否有還本）、旅平險等全數都不能做強制執行，但小額終老保單屬於壽險，因此會被納入。
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