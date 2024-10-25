元大壽商品創新 玉山獎肯定

元大人壽致力提供保戶完善的保障計畫，隨著社會高齡化，持續研發適合不同年齡客群的保險商品，2024年以「元大人壽好視元滿保險」獲頒第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」殊榮，商品創新的努力與用心，連續五年獲得肯定。

近年來國人因白內障、黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離等眼疾就醫的人數逐年倍增，且有年輕化的趨勢，元大人壽針對四大眼部疾病，推出眼睛的專屬保單「元大人壽好視元滿保險」，並以主約形式出單，具四大特色：

一、針對白內障、青光眼、視網膜剝離以及黃斑部病變提供相關醫療保障。

二、若被保險人於保障期間身故，則提供身故保險金，延續對家人的愛。

三、若契約持續有效，保障滿期將可領取滿期保險金，靈活運用於退休規劃。

四、提供雙目失明保險金，降低變故帶來的衝擊以分散家庭風險。

元大人壽於2024年連續推出多檔創新商品，滿足不同年齡客群的保障需求，以落實公平待客與普惠金融，因應即將到來的超高齡化社會及運動人口的增加，膝、髖關節磨損退化的問題值得重視，元大人壽推出了膝、髖關節專屬保單--「元大人壽新膝望保險」，協助保戶提早規劃膝、髖關節保障。

另，有鑑於國人健康管理意識抬頭，元大人壽亦推出了「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」外溢保單，保戶投保後，只要於特定日前至指定醫療機構完成「指定心血管檢測」（僅一次），或於繳費期間內每年進行牙科診療，其次一保單年度即可享有健康促進保費折扣1%，初次罹患四項特定傷病，依確診日保險金額的10%提供額外給付，讓保戶可以安心療養。

元大人壽持續致力於商品創新，提供不同人生階段所需的保險保障，為保戶建構完善、多元、彈性的保障方案，將保險保障的保險核心價值融入商品與服務流程，持續落實公平待客與普惠金融。