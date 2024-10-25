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美元優利定存 年息衝10.5%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
銀行美元定存優惠專案
銀行美元定存優惠專案

11月美元定存登場，市場預估聯準會年底前將再度降息，包含第一銀行、台新銀行、玉山銀行等的美元定存優惠專案都在10月底截止，最新11月美元定存登場，永豐銀行、凱基銀行、聯邦銀行、滙豐銀行、星展銀行等都仍有優惠專案，年利率最高上看10.5％。

永豐銀行加碼推出「優利特快車」活動，讓用戶以最簡單方式兌換外幣後，就直接存定存。以美元為例，7天期年利率高達10.5％、14天期3.65％、1個月期5％、2個月期3.58%，最低承做金額只要100美元。

凱基銀行即日起至12月31日止，推出換匯優存專案，以美元為例，以非定存幣別之資金換匯後辦理，轉換至美元並同時辦定存，即可享7天期年利率10%優惠，起存門檻只要1,000美元。另外，即日起至11月30日止，針對新戶推出3個月期5.4%優惠利率，單筆承作金額30萬美元(含)以上，舊戶亦享4.6%至5%優惠利率，單筆最低承作金額3萬美元。

聯邦銀行（2838）即日起至12月31日止，推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

滙豐銀行亦推出美金優利定存專案，即日起至12月31日，鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出3個月天期6.6%定存專案，首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6%美元定存，單筆最低承作金額皆為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

星展銀行即日起至11月11日止，推出高利定存專案，以換匯資金承作定存，可享美元7天期、14天期定存年利率6%優惠，最低承作金額2萬美元，星展一般客戶總承作上限20萬美元，星展豐盛理財客戶為100萬美元，星展豐盛私人客戶為300萬美元；另外，星展亦推出美元1個月期年利率4.85%、3個月期年利率4.65%優惠，最低承作金額為3萬美元。

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