信用卡拚回饋 搶旅遊商機

年底旅遊旺季到加上「ITF台北國際旅展」將於11月1至4日於南港展覽館登場，帶動民眾旅遊商機，各大銀行也推出相關信用卡優惠，中國信託聯名卡優惠再升級，限時訂房最高優惠30%。另外，刷永豐卡享最高回饋6,000刷卡金；星展銀行旅遊訂房及海外消費提供最高15％刷卡折扣、第一銀行推出今年底前購買可樂旅遊美國、加拿大團體行程，使用世界卡兩人成行現折8,000元，幫民眾省荷包。

中信銀行23日宣布今年12月31日前，民眾使用「中國信託Agoda聯名卡」於Booking.com、KKday、Klook等三大旅遊平台訂房、預定旅遊體驗行程及票券皆享折扣及點數回饋，11月1日至11月10日止，於Agoda平台使用聯名卡訂購台灣、日本、韓國、泰國住房結帳，享訂房最高優惠30%。

永豐銀行表示，即日起刷永豐卡於指定旅行社，搭配永豐卡買機票、國外機加酒、精選行程或團旅等皆有現折優惠，最高現省6,000元；於指定旅遊平台刷永豐卡訂房訂票，最高享15%回饋；永豐卡友於特選旅行社、旅遊平台、航空及免稅店單月累計或分期滿額，享最高6,000元刷卡金回饋，海外實體消費或指定網購滿額最高加碼回饋2%，壽星生日當月海外消費、不限金額再加碼2%，等同最高可達4%。

星展銀行針對出遊訂房與海外購物等需求祭出好康優惠。即日起至12月31日止，持星展信用卡在Trip.com、Agoda、Booking.com等熱門訂房網站消費，最高現折15%；刷星展萬事達卡指定卡別於BicCamera、樂天免稅店、法國老佛爺百貨公司消費還享有最高15%優惠。

台新銀行FlyGo卡主攻航旅，七大航空包含華航、長榮、星宇、虎航、國泰、華信、立榮、旅行社等享最高5%，海外最高有3%回饋。

第一銀行即日起至年底，與可樂旅遊攜手購買美國、加拿大團體行程，刷世界卡兩人成行現折8,000元、其他一銀卡現折6,000元；與喜鴻旅行社合作推出東南亞熱門目的地（如泰、越、星、馬）團體行程，第二人享3,000元折扣；前往日、韓的卡友可搭配五福或太平洋旅遊社、易飛網等折扣方案。