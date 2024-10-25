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兩大國營銀行獲利 創高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

身為百分之百國營銀行的臺銀及土銀今年大賺投資等財務操作收益，獲利表現不輸其他公股行庫。

臺銀前三季稅前盈餘達263.7億元，年增三成；若加計政策性負擔達337.3億元，創歷史新高。土銀稅前盈餘為147.4億元，較去年同期成長11.7%，亦續創新高；力拚明年稅前盈餘達200億元大關。隨獲利提升繳庫數逐年成長。

臺銀前三季稅後純益為232.6億元，若加計政策性負擔稅後純益達306.2億元，創史上新高。主要獲利動能方面，放款業務秉持消費金融、企業金融、公部門放款均衡發展策略，持續積極展業，有效運用資金；放款利息收入經扣減相關存款資金成本後，利息淨收益計226億元。

另一動能為投資及其他資金運用業務，在風險可控前提下，建立穩定有價證券及債券投資組合，並靈活運用資金於SWAP及拆放同業等，資金運用於放款以外之投資扣除資金成本後，資金運用淨收益為154.5億元。

土銀前三季自結稅前盈餘為147.4億元，較去年同期增加15.5億元，年成長11.7%，續創新高，主要成長動能除來自強化聯貸、財管及保代業務增加手續費收入外，另受惠國內經濟成長及股市續創新高，推升財務操作淨收益。

此外，據立法院預算中心22日出爐的預算評估報告顯示，為提升臺灣金控子公司臺銀及土銀資本適足率，自2015年起二家事業均未辦理盈餘繳庫，目前臺灣金與土銀已分別自2020年及2021年起恢復繳庫，且逐年成長。土銀於明年度預算案續編盈餘繳庫11億元，較2024年增加5,000萬元，增幅4.8%。臺灣金續編繳庫22億元。

預算中心指出，至今年6月底止，土銀資本適足率低於本國銀行平均值；且預估到今年底止，該行相較於6月本國銀行平均值，計算自有資本之缺口為91 億元。建議持續改善以提升財務健全性。

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