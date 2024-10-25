土銀土建融衰退幅度擴大 臺銀相關放款持平

央行自2020年起持續實施選擇性信用管制，土建融龍頭土地銀行今年前三季土建融餘額衰退幅度較上半年再擴大，達7.19%，且為近三年同期年減幅最多。在央行鐵腕打房措施持續發酵之下，預估全年土建融將連兩年衰退。

土銀身為國內唯一不動產專業銀行，不動產授信可不受被稱為「天條」的《銀行法》72-2條「放款餘額不得超過總存款與金融債券總額30％」規範，但土銀為控管風險，已逐年調控業務成長率，據了解，主管機關也要求，以放款總量為基準，土建融業務不可超過25%、房貸比重不可高於35%，二者合計60%。

土銀、臺銀前三季土建融餘額概況

加上立委賴士葆等曾於2021年要求應配合抑制房價，因此，近年土銀大致遵循土建融「零成長」。事實上，土銀2023年底土建融餘額意外較2022年底衰退0.46%，為2016年以來的八年首見。

截至今年9月，土銀土建融餘額與近三年（2021至2023年）同期增減比率分別為0.76%、-5.91%及-7.19%，土銀說明，變動原因主要是中央銀行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制措施，加上該行配合政府政策，對於承諾動工而未動工之案件施以收成數、加利率之貸放條件促其動工所致。

土銀強調，授信政策首重資產安全性，對建築貸款採慎選「三好」即地點好、產品好、建商信譽好案件承作，並對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，期將風險降到最低。

另一不動產放款大行臺灣銀行土建融餘額則持平，由於持續支持政府社會住宅政策，承作社會住宅貸款，最近一季因動撥社會住宅貸款致土建融餘額較去年底成長；倘若扣除社會住宅餘額，近三年土建融餘額均維持平穩。

行庫高層觀察，上半年房市熱絡，7月開始感覺到購地案子變多，因建商補貨最重要是購地。惟央行嚴厲打炒房，銀行嚴控授信，中小型建商的土建融利率上看3.7%。建商此時應會開始思考放緩腳步。

8月全體國銀建築融資淨增加676億元，為2018年以來單月最大增速，餘額達近3.79兆元。前八月已增加1,654億元或年增13％，但相較於今年民眾房貸申貸熱潮，土建融成長幅度未如房貸高。

央行在9月理監事會後，重拳打炒房，推出第七波房市信用管制，央行總裁楊金龍日前解釋，主要是「國內房市過熱了、太熱了」，在這樣情況下，必須讓它cool down（冷卻）下來。

楊金龍日前強調，祭出第七波房市管制就是希望市場預期心理能夠反轉，預期心理要反轉不容易，但藉由央行房市管制、財政部囤房稅、內政部平均地權條例等措施慢慢發酵後，讓預期心理反轉、房市能夠達到soft landing（軟著陸）目標。