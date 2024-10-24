傳陳奕光將接富邦投顧董座？富邦金控24日晚間公告洩端倪

市場傳出第一金投顧董事長陳奕光將轉任富邦投顧董座，富邦金控（2881）24日晚間在公開資訊觀測站公告幾乎已證實此消息，其公告富邦證券改派富邦投顧法人代表，從富邦投顧董事長蕭乾祥調整為第一金投顧董事長陳奕光，生效日期為11月1日，屆時陳奕光將同步接任富邦投顧董事長。

富邦金控今年來大舉調整旗下投信、投顧公司高層陣容，繼挖角前華南永昌投信董事長黃昭棠接掌富邦投信董座後，最新動作就是調整投顧董事長，11月時，富邦投信、富邦投顧將雙雙有新人新氣象。業界人士表示，富邦證券希望未來能優化提供營業員、客戶的投資資訊，因而重金挖角在市場素有口碑的陳奕光。

因應陳奕光申請退休，第一金23日公告孫公司第一金投顧董事長兼總經理陳奕光申請退休，退休生效日為11月1日，由協理留政鈺代理董事長及代理總經理。