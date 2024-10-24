群益證攜手台鋼獵鷹 推動體育發展共創健康新生活
群益金鼎證券（6005）連續兩年力挺台鋼獵鷹籃球隊，致力推動國內體育發展，董事長周秀真日前親自出席開季記者會，期望與台鋼獵鷹攜手並進、提升社會運動風氣。
台鋼獵鷹於記者會中宣布新賽季主場館遷移到國立成功大學中正堂，並斥資整修，為球迷帶來更舒適的觀賽體驗。球隊同時推出「雙隊長制」，隊長將由張博勝及外籍球員翟蒙（De'Mon Brooks）擔任，希望能以此促進團隊合作並凝聚向心力。
新賽季台鋼獵鷹正式官宣桂田文創Wing Stars將擔任啦啦隊，由應援總監安芝儇與表演總監Mingo領軍，組成「甜度爆表鷹援團」，將為每場比賽增添無限的活力和熱情。
例行賽主場還設有「人氣特調區」，誠摯邀請球迷進場近距離與Wing Stars一起為球隊加油。此次群益金鼎證券與台鋼獵鷹合作，希望能鼓勵民眾踴躍參與運動賽事，帶動社會運動風氣。
群益金鼎證券不僅是客戶的「財富創造者」，也追求成為客戶及員工的「健康陪伴者」，積極投入資源支持國內體育發展，鼓勵大眾享受生活、提升身心健康。
同時，透過舉辦幸福企業運動會鼓勵員工培養運動習慣、凝聚向心力，積極打造健康職場，四度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，展現群益證對員工健康的高度重視。
群益金鼎證券長期關心社會公益，善盡企業社會責任。「群益愛閱讀」計畫深入偏鄉學校，提升弱勢兒童的教育資源，縮短城鄉差距。
此外，群益證定期舉辦捐血活動，17年間累積捐出逾2萬袋熱血，為社會奉獻一份心力。未來，群益金鼎證券將秉持Capital Care群益關心您的精神，陪伴客戶實現財富成長、以健康生活的方式投資理財。
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