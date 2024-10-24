政治風險增…金融三業南非曝險641.86億元 基金規模達2666億元

金管會今日公布最新統計，銀行、保險、證券金融三業合計對南非幣曝險641.86億元，南非幣計價基金規模則有2666億元。

南非政府要求我國駐南非代表處遷出首都，外界矚目南非的政治及投資風險是否增加，金管會出示統計金融三業對南非的曝險狀況最新數字如上，其中以壽險業者的南非幣曝險部位最高，為574億，另外還有7家壽險公司的俄羅斯曝險1145億，分別較去年同期年減12億、31億。

保險局也統計，投資型保單連結境外南非基金的金額僅剩100萬台幣，上述的574億部位，主要為5家壽險公司投資南非政府公債。

至於南非幣基金檔數，境內發行的基金有231.01億，境外2434.91億，合計2665.92億，境內325檔，境外20檔；證期局也指出，會請投信業者注意不論是發行或引進，都要注意當地的國際政經風險，並強調，期間有投資標的政經產生變化時，投信公司本身會作部位調整，投資人也可檢視公開說明書，來更新風險事項，投資公司都會按季更新。

在銀行方面，113年9月底，國內銀行對南非幣曝險共67.86億元，相較67.74億略有增加，以授信較多，授信超過一半，11家銀行總共授信40.17億，其中以台銀因為有南非分行而占大多數部位。另外國銀曝險還包括了拆存為14.44億、投資13.25億；至於去年9月分別為11.56億、43.19億、12.99億，一年來的變動，主要和匯率因素有關。而俄羅斯曝險截至113年9月底則為32.34億元，較34.32億，減少1.98億元。