快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

政治風險增…金融三業南非曝險641.86億元 基金規模達2666億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融三業南非曝險641.86億，基金規模達2666億。圖/本報資料照片
金融三業南非曝險641.86億，基金規模達2666億。圖/本報資料照片

金管會今日公布最新統計，銀行、保險、證券金融三業合計對南非幣曝險641.86億元，南非幣計價基金規模則有2666億元。

南非政府要求我國駐南非代表處遷出首都，外界矚目南非的政治及投資風險是否增加，金管會出示統計金融三業對南非的曝險狀況最新數字如上，其中以壽險業者的南非幣曝險部位最高，為574億，另外還有7家壽險公司的俄羅斯曝險1145億，分別較去年同期年減12億、31億。

保險局也統計，投資型保單連結境外南非基金的金額僅剩100萬台幣，上述的574億部位，主要為5家壽險公司投資南非政府公債

至於南非幣基金檔數，境內發行的基金有231.01億，境外2434.91億，合計2665.92億，境內325檔，境外20檔；證期局也指出，會請投信業者注意不論是發行或引進，都要注意當地的國際政經風險，並強調，期間有投資標的政經產生變化時，投信公司本身會作部位調整，投資人也可檢視公開說明書，來更新風險事項，投資公司都會按季更新。

在銀行方面，113年9月底，國內銀行對南非幣曝險共67.86億元，相較67.74億略有增加，以授信較多，授信超過一半，11家銀行總共授信40.17億，其中以台銀因為有南非分行而占大多數部位。另外國銀曝險還包括了拆存為14.44億、投資13.25億；至於去年9月分別為11.56億、43.19億、12.99億，一年來的變動，主要和匯率因素有關。而俄羅斯曝險截至113年9月底則為32.34億元，較34.32億，減少1.98億元。

保險 公債 南非 壽險公司 金管會

延伸閱讀

南非要求台遷駐處 美國務院：鼓勵各國擴大與台接觸

南非僑團發函南非總統府及國會 籲收回遷處要求

南非要求台遷代表處 陸學者：依據的是聯大2758號決議

美外委會關切南非要台灣遷駐處 批中共干涉他國事務

相關新聞

保險法修法轉彎…欠錢致保單被解約 擬排除醫療險

民眾欠錢導致保單遭強制解約惹議，金管會先前提出保單強制執行八大豁免條款，但引發法院、學者專家的反彈，金管會重新修訂保險法...

新新併效應…10%公開收購門檻 金管會擬提高

金管會先前駁回中信金控公開收購新光金控，立委郭國文昨在立法院財委會質疑金管會此舉是「因人堵事」，金管會主委彭金隆受訪時則...

金融特區設高雄 9家業者有興趣

金管會主委彭金隆指出，亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，且會給予金融業者更多誘因來設點；根據金管會盤點，目前已有...

土銀土建融衰退幅度擴大 臺銀相關放款持平

央行自2020年起持續實施選擇性信用管制，土建融龍頭土地銀行今年前三季土建融餘額衰退幅度較上半年再擴大，達7.19%，且...

兩大國營銀行獲利 創高

身為百分之百國營銀行的臺銀及土銀今年大賺投資等財務操作收益，獲利表現不輸其他公股行庫。

美元優利定存 年息衝10.5%

11月美元定存登場，市場預估聯準會年底前將再度降息，包含第一銀行、台新銀行、玉山銀行等的美元定存優惠專案都在10月底截止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。