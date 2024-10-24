比科技基金還強！今年來黃金基金強漲逾50% 稱霸所有基金

國際金價持續創歷史新高，多檔黃金基金今年來大漲逾五成，績效不但領漲產業型基金，也打敗科技基金等強勢基金。法人指出，在投資組合中納入黃金或金礦相關標的，可發揮避險及降低波動的功能。

一年來，金價從每英兩1,800美元快速上揚到2,700多美元，漲幅高達50%，嘉惠黃金相關投資標的，如黃金存摺、黃金ETF及黃金基金。施羅德環球黃金產品經理林良軍說明，地緣政治衝突升高，推升市場不確定性。黃金具有避險功能，全球主要機構已上調金價至2,800~3,000美元。

林良軍指出，歐美及中國大陸的短期利率將持續下降，黃金市場仍未完全反映以實物黃金為支撐的黃金現貨價。自2022年俄烏戰爭以來，新興市場央行持續在倫敦進行場外交易（OTC）大量購買黃金，截至今年7 月的黃金採購量已達730噸，約占全球年產量15%，以中國大陸購買最多。

林良軍表示，黃金並不配息，持有黃金的機會成本就是利率。有鑑於全球利率走降，持有黃金的機會成本隨之降低。降息對持有黃金意願有推波助瀾的效果，且黃金可避險地緣政治衝突和衰退風險。高盛指出，美國聯準會（Fed）降息，對金價的需求有增無減。

林良軍指出，投資黃金或黃金股票可以有效分散投資組合，特別是因應通貨膨脹環境和經濟不確定因素。黃金股票的波動風險通常高於實體黃金，但也因此可望提供較佳的潛在報酬。投資人應根據自己的投資目標、風險承受能力和計畫持有時間來決定。