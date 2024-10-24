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美元今天漲高回落 新台幣隨亞幣走揚、收32.085元

中央社／ 台北24日電
新台幣兌美元今天隨亞幣反彈，收盤收32.085元，小升0.3分，但成交量能明顯縮水，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.045億美元。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元今天隨亞幣反彈，收盤收32.085元，小升0.3分，但成交量能明顯縮水，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.045億美元。圖／聯合報系資料照片

美國總統大選將至，金融市場不確定性升高，國際匯市陷入盤整格局。新台幣兌美元今天隨亞幣反彈，收盤收32.085元，小升0.3分，但成交量能明顯縮水，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.045億美元。

儘管美國聯準會9月宣布降息2碼，但受到美國總統大選選情膠著、地緣政治風險升溫影響，10月以來，美元指數一路從100價位穩步上攻，並於近日升破104大關。

隨著美元指數今天漲高回落，亞幣終於得以鬆一口氣，且在日本銀行（央行）總裁植田和男暗示將繼續升息腳步後，日圓展開反彈。

外匯交易員指出，美元賣壓出籠，加上日圓升值，亞幣順勢走揚，新台幣隨國際盤波動，今天雖有震盪，仍順利收升。新台幣兌美元今天開盤價為32.06元，最高32.038元、最低32.11元。

根據央行統計，美元指數今天回貶0.13%，日圓則在貶破153關卡後，展開反攻，今天升值0.16%，其餘亞幣跟進升值行列，新台幣微升0.01%，人民幣升值0.21%，韓元勁揚0.31%。

外匯交易員指出，美國總統大選時間愈來愈近，市場瀰漫觀望氛圍，今天市場流動性並不多，以實質拋補為主，雖然月底有出口商月底拋匯需求支撐，但避險情緒將拉抬美元氣勢，短線新台幣應該延續盤整格局。

外匯 央行 新台幣 總統大選 美元指數 美國聯準會

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