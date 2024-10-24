證券商首家 元富證券榮獲最佳DEI企業金獎

新光金（2888）旗下元富證券首次參獎亞洲最具指標性影響力DEI獎項「2024 DEI多元共融願景獎」即榮獲年度企業大獎「最佳DEI企業金獎」，以及「最佳女性培力企業獎」和「最佳彩虹友善企業獎」兩項特別獎，成為台灣唯一獲獎的首家證券商。顯現元富證券精確實踐多元共融打造友善職場，致力將性別友善及消弭無意識偏見融入勞動價值與軸心，落實企業永續發展作為。24日頒獎典禮由元富證券總經理張清發、人力資源部副總經理吳楷代表出席受獎。

元富證券積極將性別平等列入組織明確權責，檢視女性及代表性不足群體需求，創新於「420性平日」全面實施擴及同性婚姻的「人工好孕假」，提供優於法令的全薪產假、陪產檢及陪產假，和全薪產檢假；給予彈性請休假措施；全額支付員工及其配偶子女團體保險投保費用，以及醫師臨場服務、特約護理師服務等健康促進措施經費等。此外，元富支持多元性別發展，員工可穿著自我認同且去性別化之公司制服或職場服裝；於公司內部舉辦女性培力座談會、性別意識等教育訓練，以「啟發共融」為出發點，引領員工跳脫框架，消弭無意識偏見，擁抱多元的「不同」，讓員工成為DEI種子，和元富並肩實踐企業多元共融願景。

元富證券今年在哺育親善、共融友善職場面向，頻獲認證獎項肯定。包括首次參選即榮獲臺北市政府「友善育兒事業獎-標竿企業組」、蟬聯「臺北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」、台灣唯一囊括「DEI多元共融願景獎」之「最佳DEI企業金獎」、「最佳女性培力企業獎」和「最佳彩虹友善企業獎」的證券商。「DEI多元共融願景獎」為亞洲最具指標性影響力DEI獎項致力於在亞洲經驗（glocalization），發掘並表彰在多元公平共融領域內的優秀實踐（Best Practices）。透過設立企業、個人及政府政策三類獎項，分享卓越實踐策略，建立亞太地區領先的 DEI 交流平台。