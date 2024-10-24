法巴人壽推新分紅保單 繳費兩年兼顧保障與資產規劃

隨著台灣面對超高齡化社會的來臨，為幫助國人更安心地面對長壽風險，同時遵循集團致力於推動保險普及化，法巴人壽於今年九月推出二年期台幣繳費的分紅保單，以終身壽險保障打底、透過分紅機制兼顧資產累積，讓國人擁有更周全的人生保障與財務規劃，提升生活品質。

法巴人壽指出，「法商法國巴黎人壽鴻運雙享終身保險（定期給付型）」為二年期台幣繳費之終身壽險商品，保障範圍涵蓋身故或喪葬費用保險金、祝壽保險金、完全失能保險金和生存保險金等給付項目；投保年齡0~70歲；最低投保金額為新台幣20萬元、最高新台幣7,500萬元，繳費類別包括年繳、半年繳、季繳和月繳，以新台幣計價免除匯兌風險。除了基礎保險保障之外，該保單由法國巴黎資產管理與法國巴黎人壽共同負責投資操作與管理，透過區隔資產的分紅帳戶運作，幫助保戶有機會享有雙重紅利「年度保單紅利」及「終期保單紅利」給付，不僅能分擔人生中的未知風險，也可做為資金規劃的運用，協助國人在不同人生階段中達到資產累積、退休規劃或家庭保障等目標。

一、資產累積與退休規劃：自投保後的第一保單周年日起，只要被保險人生存，即可每年領取「生存保險金」，屆滿第二保單年度起且保單持續有效時，還有機會每年配得「年度保單紅利」，紅利發放方式可選擇定期「現金給付」方式領取或在保險公司「儲存生息」，透過資金彈性靈活運用，讓保障及資產升級，適合作為子女教育基金或自身退休資金規劃之用。

二、家庭保障：第六保單年度起，若遇被保險人身故、完全失能，或達保單指定年齡之保單周年日仍生存者，除了先前每年已領取的生存保險金和年度保單紅利之外，將另給予保戶或受益人「壽險保障/祝壽金」和「終期保單紅利」，照顧自己也守護家人。

除了分紅保單，法國巴黎人壽也提醒，完美退休人生不僅需擁有能充分運用的足夠資金，還需透過完善的健康醫療與意外保障等規劃，才能避免因人生可能的突發事件，侵蝕掉原先辛苦累積下來的退休資金。日前法國巴黎保險集團發布之「2024全球保障型保險消費者調查」中顯示，超過半數的台灣民眾明顯對現有保障的不足感到憂心，其中「醫療」及「意外」保障仍是台灣民眾最迫切的需求，呼籲民眾仍需定期檢視保障缺口，透過定期險、健康險、傷害險等保險商品來為自己建構更完整的足額保險保障。