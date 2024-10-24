GoGo百萬卡友注意！街口支付與台新深度合作 最高3%回饋

電商11.11購物節即將開跑，街口支付宣布雙11前夕祭出三大獨家優惠：「街口11.11狂購節全年最高回饋 35%」、「歡慶淘寶合作上線享結帳免手續費」、「綁定台新@GoGo卡消費拿最高3%回饋」。街口支付統計2023年雙11檔期交易額較平時成長達兩倍，今年再度攜手電商大牌推出一年一度「街口11.11狂購節」，民眾即日起可先前往活動頁一次領取17張街口券，付款滿額即可自動折抵或即時回饋街口幣。

此外，根據台新銀行統計，台新@GoGo卡發行至今擁有百萬持卡人，為不少民眾日常消費、網購、旅遊必備神卡，對此街口支付與台新銀行持續深度合作，民眾於12月1日至2025年5月31日結帳帳單期間，使用街口支付綁定台新@GoGo卡於全台多達30萬通路消費並完成指定任務，即可享最高3%台新Point（信用卡）回饋，每月最高可拿1,500點，民眾最早11月1日起即可透過街口支付付款，於雙11檔期享高額回饋。

根據TNL Research調查，超過四成台灣民眾近期有使用海外網購平台，其中以淘寶使用率最高。為提供民眾更流暢的跨境網購支付體驗，街口支付宣布與淘寶天貓海外台灣分站合作，開放民眾於淘寶結帳時選擇街口支付作為付款方式，並連結街口帳戶或多達29家銀行帳戶扣款，即可省下信用卡付款1.5%海外交易手續費，10月31日晚上8點至11月11日更祭出限量結帳免手續費，使用街利存帳戶、街口帳戶付款還分別享最高2%、1%街口幣回饋無上限，提供台灣民眾更流暢無縫、便利實惠的跨境網購流程。

街口支付總經理范庭甄表示：「台灣民眾有多達八成相當重視電商平台是否提供多元支付方式，而街口支付以龐大實名驗證用戶優勢，近年來陸續與眾多跨境電商展開合作，2019年迄今已協助處理超過數百億金流，因此我們很開心於雙11前夕與淘寶啟動合作，成為淘寶在台灣首家合作的電支業者，民眾未來不需於平台輸入付款資訊、重複進行身分認證就能進行跨境購物，期能提供台灣民眾更安全、實惠且便利的全新支付方式」。

淘寶天貓台灣事業部總經理劉慧娟表示：「持續提升台灣消費者的跨境購物支付體驗，是淘寶長期努力的目標，本次導入台灣電子支付領導品牌街口支付，不僅使淘寶的跨境購物支付流程更簡單方便，讓過往苦於沒有信用卡而沒法上淘寶買跨境商品的消費者，可以開始享受跨境與本地購物的不同樂趣，同時也能支持本地合作夥伴進一步開拓跨境購物這個獨特消費場景的廣大用戶，與在地業者共享雙方合作能帶來的跨境增長紅利，實現雙贏」。