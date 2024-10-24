新新併成史詩級併購教案！金管會擬檢討相關法規 明年上半年定案

台新金（2887）、中信金（2891）齊搶新光金（2888），合意對上非合意併購，凸顯併購法規不足。金管會銀行局長莊琇媛說，目前正研議檢討「金控轉投資管理辦法」，預計明年上半年出爐。

主要研議有兩大方向，一、提高公開收購門檻，二、公開收購採取全現金，也研議是否要明定在法規中。

她說從這次經驗來看，調降公開收購門檻，可能會造成金融市場糾紛，因此有必要做檢討，朝調升方向。

金控最低收購門檻，從25%、5%，再到25%，之後又降到10%，已歷經三度修正，這次調高後將是第四度修正。

一旦最低收購門檻拉高到25%或是50%以上，將拉高非合意收購門檻，但也能一舉定江山，避免股權和經營權之爭，有助金融市場秩序。