IBM提出智慧金融藍圖 透過生成式AI打造參與式銀行

生成式AI崛起已經2年，根據2024年IBM針對銀行與金融服務業發表的全球展望報告指出，近九成（86%）的受訪企業已經嘗試了這項技術，主要的應用場景依序為管理風險與符規報告、優化客戶體驗、與支援IT開發工作。但其中僅8%的公司以全景、系統化的方式進行。

IBM 提出「智慧金融藍圖」，協助國內銀行善用AI等金融科技，提升業務效率與創造更高商業價值，建議台灣銀行業以「客戶為中心」積極推進數位轉型工程，協助打造以AI能力貫穿策略、人才、治理、業務、流程、技術的「參與式銀行」。

台灣IBM諮詢合夥人蕭俊傑引用「金融科技教父」史金納（Chris Skinner）在其新書《Intelligent Money: When Money Thinks For You》（智慧金融） 提出的建議，使用AI技術和機器學習理解與掌握客戶的行為模式，將客戶所有個性 （包括生活方式、情感和信念）融入其財務關係中，創造獨特且絕佳的使用者體驗，主動告訴客戶他不知道的重要資訊、精準提供客戶他意料之外的結果。這就是具備豐富資訊、洞察、共情能力與速度的「參與式銀行」。

蕭俊傑表示，「智慧金融藍圖」就是參與式銀行的架構與樣貌，從最頂層的管理面，對整體的AI策略、組織與人才進行全盤檢視；同時，為兼顧符規與風險控管，需要同步開展完備且可落地的AI治理。

中層的業務面就是最受注目的AI應用場景，橫跨顧客、通路、業務發展、財務與風險、資源管理、營運、開發、維運等各面向，著重在AI技術如何擴大既有商業價值。

IBM還打造了Gen Plus AI應用管理平台，讓銀行可以敏捷複製範本，建立AI應用場景與AI助理，重複組裝運用AI資產，極大化AI投資成本。