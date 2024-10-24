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南山產物擴大推動企業險電子保單 提升ESG作為透明度

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

響應政策擴大、推動保單電子化的適用範圍，南山產物除了在整體個人險商品的電子保單使用比率已近七成，今年更積極推動企業險導入電子保單，讓企業客戶透過數位管道就能接收保單，不僅傳遞更即時，還可隨時下載與查閱，有效率掌握保障內容。

南山產物從2020年起積極推動電子保單並鼓勵客戶申辦，除了有助減少對紙張與其他印刷資源使用，也具有易保存、隨時可查閱等多項好處，而隨著企業險商品也導入電子保單後，讓企業客戶可採電子化管理的方式，無需再依賴紙本文件，進而大幅減少文件處理的繁瑣過程，也展現在永續發展與數位轉型的成果。

此外，隨著利害關係人對企業ESG作為揭露的要求與期待日增，在公開透明與符合國際性框架的趨勢下，南山產物今年也自主發布「遵循永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance，PSI）揭露報告」，在依循一致和可信的報導框架，透明展現公司與永續發展相關之資訊，也藉此強化可比較性與品質。

「永續保險原則」為聯合國針對保險業發布的ESG遵循準則，內容包含提供保險業辨識、評估、管理、監控ESG相關風險與機會的四大原則、十一項構面，為保險業者可自發性遵循的一個國際性指引和框架。在「遵循永續保險原則揭露報告」中，南山產物揭露了各項永續成果，例如綠色保險方面，隨著環保意識而興起的電動車市場，今年7月成為國內業界首批推出電動車專屬保險之產險公司，並提供「充電樁綜合保險」，滿足電動車車主的避險需求。

同時，在呼應聯合國永續發展目標SDGs中的「健康與福祉」，南山產物開發業界首張財產保險微型保單「微型火災不便費用保險」，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，讓低收入戶、中低收入戶在免負擔任何保費的情況下，居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，能獲得火災不便費用保險金的給付。而截至2024年9月，已與全台七個縣市合作，提供逾三成符合條件的民眾，增添財產保險上的風險防護。　　

南山產物也接軌淨零排碳趨勢，近年來積極推動各項永續低碳行動，除了依法規要求定期積極進行企業溫室氣體碳盤查外，也導入ISO 14067，完成財產保險服務、電子保單碳足跡計算，並向環境部申請碳標籤獲核准，成為國內首家擁有「財產保險碳標籤」及「電子保單碳標籤」的雙標籤金融業者。　

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