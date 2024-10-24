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亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立 9家業者有興趣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政委員會上午邀請金管會主委彭金隆、財政部、中央銀行、國發會、經濟部、交通部官員，就「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」進行專題報告。記者曾原信／攝影
財政委員會上午邀請金管會主委彭金隆、財政部、中央銀行、國發會、經濟部、交通部官員，就「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」進行專題報告。記者曾原信／攝影

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，且會給予金融業者更多誘因來設點；根據金管會的盤點，目前已有9家業者有興趣，包括4家國際資產管理公司，還有5家銀行有興趣，其中，銀行包括公股民營都有意願，以高資產理財績優銀行為主。

對於亞太資產管理中心在高雄設置「境外資產管理特區」（OMU），彭金隆也指出，已和高雄市長陳其邁討論過設置相關的細節。彭金隆也指出，像高雄市政府特別對租金提出了「00688計畫」，前二年零租金，接下來分別給6折、8折、8折，高雄也表示將有專門的辦公大樓來作為設置示範專區，相信明年上半年可以設置。

銀行局局長莊琇媛會後說明成立OMU特區的優點指出，比起OBU是由分行將境外業務匯報到總行，OMU則是可以在當地就進行境外資產管理業務，不用再匯報總行，此外，很多台商的境外理財，例如在新加坡，都必須定期赴海外作資格審核，但當國外資產管理公司進駐台灣，就可以不用跑到國外作複審，直接在台灣進行。

彭金隆也特別強調，設置專區除了能給予面對面的金融諮詢服務之外，也有助於吸引更多金融人才加入；他也呼應立委邱志偉的說法，在高雄設置專區，的確有促進南台灣金融發展、南北平衡效果。

彭金隆也表示，亦將提出鼓勵設置據點的誘因，若來高雄亞灣中心設據點，也可排除在金管會每年二次讓業者申請新據點的時間點，亦即可隨時提出申請；彭金隆認為，私人銀行結合OBU，再搭配家族辦公室，同時處理境內和境外資產的管理，台灣很多客戶在海外，高雄特區的設置，可把OBU裡可作的資產配置，打造成境外資產管理，形成聚落。

他也強調，若其他縣市若有意願，也可設置這種特區，彭金隆也表示，金管會已有調查業者的意願，來進駐高雄特區的意願很高。

外資 彭金隆 租金 金管會 金融業

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