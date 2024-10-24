亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立 9家業者有興趣

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，且會給予金融業者更多誘因來設點；根據金管會的盤點，目前已有9家業者有興趣，包括4家國際資產管理公司，還有5家銀行有興趣，其中，銀行包括公股民營都有意願，以高資產理財績優銀行為主。

對於亞太資產管理中心在高雄設置「境外資產管理特區」（OMU），彭金隆也指出，已和高雄市長陳其邁討論過設置相關的細節。彭金隆也指出，像高雄市政府特別對租金提出了「00688計畫」，前二年零租金，接下來分別給6折、8折、8折，高雄也表示將有專門的辦公大樓來作為設置示範專區，相信明年上半年可以設置。

銀行局局長莊琇媛會後說明成立OMU特區的優點指出，比起OBU是由分行將境外業務匯報到總行，OMU則是可以在當地就進行境外資產管理業務，不用再匯報總行，此外，很多台商的境外理財，例如在新加坡，都必須定期赴海外作資格審核，但當國外資產管理公司進駐台灣，就可以不用跑到國外作複審，直接在台灣進行。

彭金隆也特別強調，設置專區除了能給予面對面的金融諮詢服務之外，也有助於吸引更多金融人才加入；他也呼應立委邱志偉的說法，在高雄設置專區，的確有促進南台灣金融發展、南北平衡效果。

彭金隆也表示，亦將提出鼓勵設置據點的誘因，若來高雄亞灣中心設據點，也可排除在金管會每年二次讓業者申請新據點的時間點，亦即可隨時提出申請；彭金隆認為，私人銀行結合OBU，再搭配家族辦公室，同時處理境內和境外資產的管理，台灣很多客戶在海外，高雄特區的設置，可把OBU裡可作的資產配置，打造成境外資產管理，形成聚落。

他也強調，若其他縣市若有意願，也可設置這種特區，彭金隆也表示，金管會已有調查業者的意願，來進駐高雄特區的意願很高。