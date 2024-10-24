欠錢讓保單被迫解約？免強制執行保單種類、金額大縮水了

為避免債務人欠錢，保單被迫強制解約，而失去自己、家屬生活的最低保障，金管會主委彭金隆說，10月底送行政院修正的《保險法》，免被強制執行的保單標的，僅對壽險、年金險單筆解約金10~20萬元以內，較6月預告修法內容大幅限縮。

彭金隆說，這主要是衡平保護債權人和債務人，不能偏廢債務人，債權人權益也是要考慮「不希望保險成為規避債務的工具」。

為確保債務人（要保人，付保費者）保單被扣押或強制執行後，保戶仍可維持生活經濟所需的基本保險保障，金管會是在6月預告修《保險法》，提出8大險種可保最低保障。

這8類免被強制執行的保單：1.產險，2.健康險、一年期以下意外或旅平險、一年期壽險，3.小額終老險，4.被保險人合併保額不到100萬元的壽險，5.前述這四項保單正在做保險給付，給付部分禁做扣押或強制執行。

6.進入年金給付的年金險，7.壽險保單的單筆解約金10萬元以內，8.前述兩項保單，當保險事故發生後，單筆給付額10萬元額度內者。

立委王鴻薇在財委會關心進度。彭金隆說，當初這8項送到司法院參考，法院和行政執行處並非完成參採，因為法律上沒有規定，這次修法把它簡化了。

他說，因為大法庭決議是針對人身壽保險，這本來就不含健康和傷害險，但年金險和人壽很像，有很高儲蓄性質，因此針對人壽險和年金險解約金達到一定金額以上，才可以做強制執行對象。

而這個「一定金額」也並非是100萬元，而是連結到行政執行法中，一個最低生活津貼做標準，目前金額是10~20萬元之間。

也就是說，只要壽險、年金險解約金要超過10~20萬元，才能做強制執行標的，壽險衍生出來的如小額終老也涵蓋在裡面。