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亞洲資產管理中心成長規模 彭金隆發宏願：六年要達30兆元
針對亞洲資產管理中心的成長規模，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時首度透露三階段目標。彭金隆指出，在「二年有感、四年有變、六年有成」的目標之下，資產管理規模的擴張也將有目標值，台灣金融業管理資產規模希望2年達到新台幣5至6兆元、4年達到10至12兆元，6年則達1兆美元（等值約新台幣30兆元）。
先前金管會所提出的重要量化指標，在銀行業方面希望私人銀行業務的資產規模成長至2.5兆、私銀家數成長至24家；此外，投信投顧資產管理規模，則希望至2030年成長至17兆、資資投信資產管理規模增至3兆，今日彭金隆則透露，各業別加總起來的總目標值，希望上述三階段可分別達到上述指標。
立委黃珊珊在質詢時，則要求中央銀行和金管會在一個月之內針對三個配套提出檢討報告，包括央行必須檢討32年前規定至今的每人每年可匯500萬美元是否可作調整，以及要求金管會評估跟進美國作T+1、和證券交易時間。她指出，這三項配套，涉及台灣資本市場的資金是否能進出自由、方便，錢才願意進台灣，因此要求金管會、央行一個月之內提出檢討報告。
立委沈發惠也建議，台灣既然要成立亞洲資產管理中心，應該可以比照日本在今年9月30日至10月4日推出Japan week，即舉行「資產運用業大會」的作法，台灣也來成立Taiwan weeks，促進資產管理業者更多商機。彭金隆在答詢時表示，為了強化對引資的效果，的確有在規畫相關措施。
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