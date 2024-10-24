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推資產管理中心 金管會喊六年管理規模要增加1兆美元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆。圖/本報資料照片

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，要達到何種目標？金管會主委彭金隆說，「兩年有感」是政策要鬆綁50項法規，希望兩年資產規模增加5~6兆元台幣，「四年有變」是資產規模要增加10~12兆元台幣，「六年有成」是要增加到一兆美元（約折合31兆台幣左右）。

彭金隆說，「兩年有感」是要透過法規鬆綁，讓大家感覺到制度已經在改變，「四年有變」是要讓資產管理規模要增加，「六年有成」是要得到國際上肯定。

立委廖先翔說，有錢人只在乎實際東西，若要跟國外媒體宣導，是跟香港比較，你有何突破性政策，或是如何說服外資來台投資？

彭金隆說，金管會主政是擴大本國投信規模，未來發行基金的規定會放寬，ETF很重要發展地區，稅賦會再跟財政部協調。

二是希望創造國人投資機會，開放銀行私人銀行業務希望增加高資產客戶，在台灣就可以得到服務，三是引入更多資金投資台灣，如壽險業投資台灣，四是台股。

財政部次長李慶華說，台灣投資環境是很優秀投資產業，國外的外資就是看到台灣很好產業鏈所以願意增加對台投資，二是配合金管會推出資產管理中心專案，會有法規鬆綁和新投資工具，來參與國內投資，隨亞太資產管理中心發展和推動措施，相信可以推動

李慶華說，台灣租稅措施比較香港新加坡，營所稅高一點，但個人所得稅和資產和證券投資都不輸於新加坡。

台幣 彭金隆 李慶華 金管會

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