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亞洲資管中心立委促鬆綁外匯管制 央行：不影響一般操作

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中央銀行副總裁嚴宗大。記者黃義書／攝影
中央銀行副總裁嚴宗大。記者黃義書／攝影

央行副總裁嚴宗大24日前往立法院財委會報告，面對立委黃珊珊要求，要協助金管會達到台灣成亞洲金融資產管理中心目的，央行是否要鬆綁外匯管制？嚴宗大回應，這些限制不影響一般操作，額度還沒用完。

立法院財委會今日邀請金管會、財政部、中央銀行等惠出席，針對亞洲資產管理中心業務報告，央行承諾，會全力配合亞洲資產管理中心計畫。

黃珊珊認為，有財經學者提出，央行設定的外匯管制，每年每人限定500萬美元額度，已經32年沒有檢討，假設要推動台灣成亞洲資產管理中心，是否要檢討？嚴宗大認為，用外匯管制說法有爭議，這些限制並沒有影響到一般操作，也還沒用到那個額度，黃珊珊希望到時候在檢討。

立委伍麗華質詢也認為，新台幣並非國際通用貨幣，誰會想要來台灣上市？任為央行是否要鬆綁外匯管制？嚴宗大回應，台灣目前的經濟體系，匯率穩定非常重要，外幣兌換外幣目前央行並沒有管制，經常帳也完全自由化、金融帳也有很大放寬。

央行現行外匯管理中，對於未涉及新台幣兌換外幣資金進出，為完全自由；涉及新台幣兌換的外幣資金進出，每筆結匯金額達等值新臺幣50萬元以上之外匯收支或交易，應依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理，包括公司（行號）每年累積結匯金額未超過5000萬美元、個人（團體）未超過500萬美元及非居住民每筆結匯金額未超過10萬美元者，得逕向外匯指定銀行辦理結匯；超過上述金額者，得檢附相關證明文件，經由外匯指定銀行向本行申請核准後辦理結匯

外匯 央行 新台幣

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