快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

聽新聞
0:00 / 0:00

TISA何時上路？彭金隆：可望在明年上半年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程。 記者侯永全／攝影
金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程。 記者侯永全／攝影

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程，他在答覆立委王鴻薇質詢時表示，預計可望在明年上半年正式上路。

金融業者倡議多年但一直未上路的TISA制度已位列亞太資產管理中心其中的重要執行項目，彭金隆指出，未來將採公私協力推動此 TISA 制度，由金管會協調集保公司協助民眾進行專戶建立與管理，在一定額度內，由參與計畫的資產管理業者讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠方案，吸引國人開立 TISA帳戶。

除了費率優惠之外，另外帳戶投資基金的收益分配，金管會希望能有兩大租稅優惠，視收益性質來穿透課稅，其中，股利所得依所得稅法第15條規定，可以享受股利收入8.5%計算可抵減稅額，並以8萬元為上限，或採 28%稅率分開計稅，另符合所得稅法第 14條之1規定的特定金融商品，可按10%稅率分離課稅，稽徵機關均會自動協助計算。透過上述機制與稅務誘因，希望協助國人建構個人長期投資帳戶，達到因應高齡化社會退休需求，並促進資本市場發展目標。

對於立委要求財部應給更多租稅優惠，國稅局長宋秀玲說明，日本有很多所得要課稅，對儲蓄的金融存款利息有20幾萬元免稅，倒推回來本金是2千多萬元，股利又是二擇一，因此，台灣不太可能直接比照日本作法給予優惠。

儲蓄 所得稅 股利 金管會 金融業

延伸閱讀

投資型保單連結高收債基金 逆轉喊鬆綁？關鍵原因曝光

立委轟資產專區落腳高雄是政治考量 金管會說是3原因

亞洲資產管理中心計畫讓垃圾債還魂？金管會：僅鬆綁壽險類全委保單

金管會否決中信金公開收購新光金 立委質疑不公平 彭金隆做出二回應

相關新聞

推資產管理中心 金管會喊六年管理規模要增加1兆美元

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，要達到何種目標？金管會主委彭金隆說，「兩年有感」是政策要鬆綁50項法規，希望兩年資產...

TISA何時上路？彭金隆：可望在明年上半年

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程，他在答覆立委王鴻薇質詢時表示，預...

亞洲資產管理中心成長規模 彭金隆發宏願：六年要達30兆元

針對亞洲資產管理中心的成長規模，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時首度透露三階段目標。彭金隆指出，在「二年有感、四年有變...

亞洲資管中心立委促鬆綁外匯管制 央行：不影響一般操作

央行副總裁嚴宗大24日前往立法院財委會報告，面對立委黃珊珊要求，要協助金管會達到台灣成亞洲金融資產管理中心目的，央行是否...

保單強制執行修法大轉彎 壽險保額不到100萬的豁免條款取消

由於法院及債權人反彈大，保單強制執行修法大轉彎。其中，原本金管會打算提出修法，債務人的所有壽險合併後保額不到100萬元的...

亞洲資產管理中心計畫讓垃圾債還魂？金管會：僅鬆綁壽險類全委保單

金管會推出亞洲資產管理中心計畫，其中將鬆綁壽險保單可以投資俗稱「垃圾債」（高收益債）的投資限制，立委郭國文今日質疑，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。