TISA何時上路？彭金隆：可望在明年上半年

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程，他在答覆立委王鴻薇質詢時表示，預計可望在明年上半年正式上路。

金融業者倡議多年但一直未上路的TISA制度已位列亞太資產管理中心其中的重要執行項目，彭金隆指出，未來將採公私協力推動此 TISA 制度，由金管會協調集保公司協助民眾進行專戶建立與管理，在一定額度內，由參與計畫的資產管理業者讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠方案，吸引國人開立 TISA帳戶。

除了費率優惠之外，另外帳戶投資基金的收益分配，金管會希望能有兩大租稅優惠，視收益性質來穿透課稅，其中，股利所得依所得稅法第15條規定，可以享受股利收入8.5%計算可抵減稅額，並以8萬元為上限，或採 28%稅率分開計稅，另符合所得稅法第 14條之1規定的特定金融商品，可按10%稅率分離課稅，稽徵機關均會自動協助計算。透過上述機制與稅務誘因，希望協助國人建構個人長期投資帳戶，達到因應高齡化社會退休需求，並促進資本市場發展目標。

對於立委要求財部應給更多租稅優惠，國稅局長宋秀玲說明，日本有很多所得要課稅，對儲蓄的金融存款利息有20幾萬元免稅，倒推回來本金是2千多萬元，股利又是二擇一，因此，台灣不太可能直接比照日本作法給予優惠。