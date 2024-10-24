投資型保單連結高收債基金 逆轉喊鬆綁？關鍵原因曝光

金管會在2023年7月1日起，限制壽險業委託投信業代操的類全委投資型保單，投資池配置非投資等級債基金（俗稱高收益債基金）比例限10%，加計新興市場債基金限20%，該禁令才逾一年，金管會就宣布要鬆綁。

立委郭國文質疑，金管會提出亞洲資產管理中心的「大投信」計畫，要鬆綁投資型保單連結非投資等級債基金和新興市場債基金，只好到壽險公司，卻賠了消費者權益。

金管會主委彭金隆坦言，這僅是針對全委保單，主因是美僑商會說全世界都沒做此限制，僅有台灣有。

至於要調高到多少比例？保險局長王麗惠說，目前請公會做研究並提配套，如目前一般民眾投資債券型基金、平衡型基金、及多重資產基金中，有多少比例是配置到非投資等級債或新興市場債等，以這塊來做研議。