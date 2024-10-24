投資型保單連結高收債基金 逆轉喊鬆綁？關鍵原因曝光
金管會在2023年7月1日起，限制壽險業委託投信業代操的類全委投資型保單，投資池配置非投資等級債基金（俗稱高收益債基金）比例限10%，加計新興市場債基金限20%，該禁令才逾一年，金管會就宣布要鬆綁。
立委郭國文質疑，金管會提出亞洲資產管理中心的「大投信」計畫，要鬆綁投資型保單連結非投資等級債基金和新興市場債基金，只好到壽險公司，卻賠了消費者權益。
金管會主委彭金隆坦言，這僅是針對全委保單，主因是美僑商會說全世界都沒做此限制，僅有台灣有。
至於要調高到多少比例？保險局長王麗惠說，目前請公會做研究並提配套，如目前一般民眾投資債券型基金、平衡型基金、及多重資產基金中，有多少比例是配置到非投資等級債或新興市場債等，以這塊來做研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言