立委轟資產專區落腳高雄是政治考量 金管會說是3原因

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首選高雄做示範區，24日財委會藍綠立委質疑，為何要設專區？又為何選定高雄，是否有政治考量？甚至「亞洲」資產管理中心，縮水到只想做「台灣人」的資產？

金管會主委彭金隆說，選定高雄有三大原因，一、高雄有灣區、自由貿易港區，二、高雄市政府已談了三年時間，包括場地、行政優惠措施都很具體，三、南北平衡考量。

高雄只是一個起點，若其他地方政府願意發展，也可以盤點優勢，金管會也會全力支持。

吳秉叡則質疑，金融法令鬆綁是對全台，假使我在新北市也蓋了商辦、也找了人才也齊聚了資產管理，有何理由去設專區？立委賴士葆則批評，專區設在高雄市有政治考量。

彭金隆說，專區是介於實體和虛擬之間，一定要先有一個聚落開始，如新加坡有一個點，聚集後就很多人去，金管會推動計劃是實體和虛擬，希望地方可以一起發力。

金管會希望形成一個聚落，高雄灣區有很多是其他城市所沒有的，若台南想做也可以提出行政誘因，例如日本札幌是以綠色金融為主的金融園區，福岡則是提出和高科技相關的新創園區。

金管會希望透過專區、發揮金融創意，創造非不動產的其他更多投資標的。