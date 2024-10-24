亞洲資產管理中心計畫讓垃圾債還魂？金管會：僅鬆綁壽險類全委保單

金管會推出亞洲資產管理中心計畫，其中將鬆綁壽險保單可以投資俗稱「垃圾債」（高收益債）的投資限制，立委郭國文今日質疑，2023年7月1日才提出限制的禁令，但現在該計畫竟又要鬆綁這一塊，對此，金管會主委彭金隆強調，只鬆綁壽險保單類全委的限制，並未對一般投資人的直接投資鬆綁。

根據金管會在2023年7月1日上路的緊縮垃圾債投資規定，壽險投資型保單，非投資等級債及新興市場債券基金不得超過2成、非投資等級債券型基金不得超過1成，金管會保險局長王麗惠指出，10月會召壽險業者討論，之所以開放類全委保單，主要是基於類全委是由專業機構代保戶投資，而不是投資人直接投資，至於現行的2成、1成的比重如何往上拉高，另外組合成分又會有哪些配套要求，這些都會討論。

不過，除了郭國文質疑垃圾債之外，也有金融業者質疑，即使是專業機構代投資人操盤，保戶的投資型保單仍有承受高風險損失的可能；郭國文也質疑，這些垃圾債發行公司給的佣金都很高，會影響操盤者的決策，質疑鬆綁之後道德風險更大。

此外，南非的政治風險增加，要求我國的代表處撤出首都，民眾在當地的投資安全也引立委關注。郭國文指出，統計全台灣銷售的南非幣基金，共有379檔，2286億元，若再加上南非幣保單，總共有4千多億，他要求金管會應提升南非幣計價品風險權數，並且出售相關商品時要加註提醒政治風險，保護投資人。