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中信收購新光為何被駁？金管會彭金隆終於說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會駁回中信金收購新光金，引發外界質疑聲浪，金管會主委彭金隆今日首度對外說明，他坦言法規未明確部分可以檢討，公開收購規定只是申請門檻，並非核准標準。

立委郭國文今在財委會上提三大質疑：法規最低收購門檻10%卻又說無法拿到絕對控制力，法規未明確需100%現金收購，及如何掌控新壽財務？

金管會主委彭金隆一一回應，一、中信金提公開收購10%~51%，期限結束，只要收購到10%就成立了，但10%確實無法具有控制力，「我們擔心一個市場秩序，因為這個標的（指新光）本身就有兩個不同意見」。

彭金隆坦言，最近金管會正檢討10%公開收購門檻。

其次，彭金隆也說，公開收購是一般公司是有現金和股票，但過去只有六件收購是股票，多數都是現金收購，「這確實法規上沒有寫清楚」，

郭國文批評，但你事後說明解釋，YES或NO都是你說的算，金控合併需要明確遊戲規則。彭金隆也認同，遊戲規則明確很重要。

至於公開收購如何掌握被收購方的財務狀況？彭金隆說，當你要去收購一家公司，你對這家公司的內容都說不清楚，我很懷疑你的價格是怎麼訂出來的？

彭金隆說，就中信金去收購新光，中信要對你的股東負責，對開價和內容應該有一定的掌握程度。

彭金隆說，法規沒有很明確，我們來檢討。但邏輯並沒有前後衝突，因為當初公開收購規定，擬定的情境不同，「這是申請門檻並非核准標準」。

郭國文則認為，金管會有太多行政解釋空間，讓法令流於形式，這不是因人設事，這是因人堵事。

中信金 國文 金管會

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