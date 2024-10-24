強化創投、天使投資人投資誘因 經濟部修產創條例

經濟部24日表示，臺灣新創未來發展將依據「亞洲矽谷3.0推動方案」，並透過「新創雨林生態成長茁壯」策略，驅動新創投資倍增，促進產業創新轉型。本部將積極修訂《產業創新條例》，強化對創投及天使投資人的租稅優惠，以提升民間資金投入新創企業的誘因。

立法院財政委員會24日邀請經濟部進行「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題報告。

根據臺灣新創資訊平台（FINDIT）的統計，目前新創企業約有7,900家，分布於硬體、健康醫療、媒體娛樂、消費產品、食品餐飲及軟體等六大領域。這些新創企業在推動臺灣數位轉型及產業升級中扮演關鍵角色。

分析新創產業籌資現況，經濟部表示，依據FINDIT資料顯示，自2015年至2024年第一季，臺灣新創早期投資總計達3,605件，交易金額約4,218億元，整體呈現穩定增長，2023年投資件數與金額雙雙創下歷史新高，獲投件數達542件，年成長10.4%；獲投金額逾836億元，年成長9.8%。

其中，「行政院國家發展基金創業天使投資方案」設立未滿5年、資本額不超過1億元的新創企業，迄今已投資274家，帶動投資148.25億元；國發基金「加強投資中小企業實施方案」第一期已投資350案、28家，總投資金額逾94億元，第二期自2023年10月起執行，至今已投資21家，投資金額達5.57億元，投資領域包括生技製藥、資通訊光電、軟體工業及綠能產業等；促進民間資金投資新創自2019年迄今，已促成176億元的商機及投資金額。

展望未來，經濟部指出，10月5日預告《產業創新條例》部分條文修正草案，朝降低創投資金門檻，並為天使投資人提供租稅優惠。包括提供有限合夥創投事業穿透式租稅優惠，將有限合夥創投的資本門檻從3億元調降至1.5億元，並要求至少5成的資金投資於新創事業；以及增訂個人投資設立2年以上未滿5年之高風險新創事業公司達50萬元，持股滿3年，亦得以享受個人稅賦優惠。