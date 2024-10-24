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金管會否決中信金公開收購新光金 立委質疑不公平 彭金隆做出二回應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
對立委質疑金管駁回中信金公開收購新光金一案，主委彭金隆今日做出回應。聯合報資料照片
對立委質疑金管駁回中信金公開收購新光金一案，主委彭金隆今日做出回應。聯合報資料照片

「新新併」本月9日召開股東臨時會過關，不過今日在財委會上，立委郭國文質疑上個月中信金欲公開收購新光金金管會擋關，且10%門檻、股票收購都是金管會在法規上開放的，卻駁回中信金的申請，他以「因人堵事」來形容金管會決策。彭金隆做出二大回應，他也首度明確指出，金管會已在檢討是否把10%的門檻拉高。

彭金隆指出，駁回中信金的申請有二大原因，首先他指出，中信金要收購公司時：「對其內容都沒有講清楚時，懷疑價格如何訂定出來？」他強調，對於開價要一定程度的掌握；對於郭國文也質疑，為何不能用股票公開收購？彭金隆則回應，目前大部分的公開收購都是現金收購。

但對此郭國文強調，股票收購、10%至51%，都是金管會在法規上訂定的方式，他直批：「不要太多行政解釋，讓法律規定流於形勢！」他更指出，不要說因人設事了：「這叫因人堵事！」

對立委質疑金管駁回中信金公開收購新光金一案，主委彭金隆今日做出回應。記者侯永全／攝影
對立委質疑金管駁回中信金公開收購新光金一案，主委彭金隆今日做出回應。記者侯永全／攝影

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