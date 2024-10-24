協助打造亞洲資產管理中心 財政部三大面向提供措施

為營造有利我國成為亞洲資產管理中心之環境，協助金融科技及新創產業籌資，財政部24日表示，將從租稅、創新促參及綠色公債三大面向提供相關措施，未來將持續配合政府政策及社會經濟環境發展。

立法院財政委員會今邀請財政部進行「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題報告。

財政部表示，為打造營造有利我國成為亞洲資產管理中心之租稅環境，持續建構輕稅簡政吸引境外投資資金之租稅環境，以及提供相當優惠之儲蓄及投資所得減免稅規定，鼓勵儲蓄及投資。

在創新促參推動機制中，在「兆元投資國家發展方案」草案中，研提三大策略主軸，包括創新促參推進機制、優化投入公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品等，希望可以具體解決主要潛在投資者反映之問題。

舉例來說，壽險業反應國內公共建設案源不足、缺乏公共建設相關金融商品，以及自身對於公共建設案之投資評估及相關專業能力較為有限等問題，希望能在相關方案中務實解決。以引導壽險資金回流，並爭取國內外私募股權基金及基礎建設基金等資金投資，支持國家建設，減輕政府財政負擔，同時可降低

壽險業者海外投資避險成本，創造政府與民間雙贏局面。

另外，財政部將配合金管會，鼓勵各級政府發行綠色公債籌措公共建設經費，並針對潛在案源給予個案輔導，增加政府發行規模；同時也提供租稅措施協助新創產業籌資，包括有限合夥組織創業投資事業採擇優穿透至合夥人課稅、以及個人天使投資人所得減免優惠。