深耕校園 元大投信前往金門高中 解析I、E人格特質理財術

元大投信身為國內資產管理龍頭，以實際行動落實金融教育，深耕校園前往金門高中舉辦理財講座，分享理財工具與風險概念，並針對金融業職能進行分享，讓同學們除了學會理財，在職涯探索上更進一步了解金融產業。

國立金門高級中學圖書館主任陳韻戎表示，為幫助學生探索未來職涯志向，近年結合不同職涯主題於周末舉辦「微課程」，其中投資理財吸引學生高度興趣，這次與元大投信合作課程報名十分踴躍，出席率達100%，清楚、生動的授課內容不僅帶給同學們理財知識，也讓他們了解金融業的工作性質。

元大投信這次課程結合時下最流行的MBTI人格分析，透過I人/E人特性介紹不同的理財工具特色，如現金、定存適合保守族群，股票因波動較大適合積極型人格等。在認識各項理財工具的特色後，進一步說明如何透過「資產」、「負債」概念來進行理財，並了解風險對於自身資產的影響。

參加活動的王同學分享，在此之前對於理財規劃一直沒有概念，但未來會開始規劃自己的零用錢與壓歲錢進行理財，同時也表示更了解關於金融業的工作內容及職能需求，未來如升學也想朝商管學系發展。

元大投信長期致力於金融服務與教育，提升品質與創新發展，透過多元方式落實行動，包括推出「元大基金先生APP」、優化線上開戶、降低定期定額門檻等方式，持續推動理財普及化。同時也深耕校園，與政治大學共同基金研究社合作進入第十年，安排基金經理人進行社團課程，並提供實習名額培育未來金融專業人才，將理財教育自小扎根。