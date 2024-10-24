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法巴人壽助攻晚美人生 推2年期台幣繳費分紅保單

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
因應超高齡養老規畫需求，法國巴黎人壽推出鴻運雙享分紅保單，繳費兩年享終身保障。圖／聯合報系資料照片
因應超高齡養老規畫需求，法國巴黎人壽推出鴻運雙享分紅保單，繳費兩年享終身保障。圖／聯合報系資料照片

因應台灣超高齡化社會的來臨，法巴人壽推出2年期台幣繳費的分紅保單「法商法國巴黎人壽鴻運雙享終身保險（定期給付型）」，以終身壽險保障打底、透過分紅機制兼顧資產累積，讓國人擁有更周全的人生保障與財務規劃，提升生活品質。

法國巴黎人壽鴻運雙享終身保險（定期給付型）為2年期台幣繳費之終身壽險商品，保障範圍涵蓋身故或喪葬費用保險金、祝壽保險金、完全失能保險金和生存保險金等給付項目。

投保年齡0歲~70歲，最低投保金額為新台幣20萬元、最高新台幣7,500萬元，繳費類別包括年繳、半年繳、季繳和月繳，以新台幣計價免除匯兌風險。

除了基礎保險保障之外，保單由法國巴黎資產管理與法國巴黎人壽共同負責投資操作與管理，透過區隔資產的分紅帳戶運作，幫助保戶有機會享有雙重紅利「年度保單紅利」及「終期保單紅利」給付，不僅有助分擔人生中的未知風險，也可做為資金規劃的運用，協助國人在不同人生階段中達到資產累積、退休規劃或家庭保障等目標。

在資產累積與退休規畫方面，自投保後的第一保單周年日起，只要被保險人生存，即可每年領取「生存保險金」。

屆滿第二保單年度起且保單持續有效時，還有機會每年配得「年度保單紅利」，紅利發放方式可選擇定期「現金給付」方式領取或在保險公司「儲存生息」，透過資金彈性靈活運用，讓保障及資產升級，適合作為子女教育基金或自身退休資金規劃之用。

在家庭保障方面，第六保單年度起，若遇被保險人身故、完全失能，或達保單指定年齡之保單周年日仍生存者，除了先前每年已領取的生存保險金和年度保單紅利之外，將另給予保戶或受益人「壽險保障/祝壽金」和「終期保單紅利」，照顧自己也守護家人。

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