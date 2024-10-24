富邦產險舉辦公司治理與ESG研討會 落實永續文化 DNA

近年極端氣候所造成的環境與經濟衝擊愈加顯著，如何透過永續管理加強企業韌性，成為當代顯學。富邦產險呼應ESG永續治理的全球趨勢，於23日攜手社團法人中華公司治理協會辦理公司治理與ESG研討會，邀請陽明交大教授葉銀華、臺灣碳權交易所總經理田建中及勤業眾信風險管理諮詢公司執行副總經理李介文，分別就全球永續發展趨勢、國際與國內最新碳相關議題，以及金管會「永續經濟活動認定參考指引」對上市櫃公司的影響進行介紹，並提供相關營運建議。研討會除上市櫃公司董監事與高階主管報名參加外，中華公司治理協會副理事長朱竹元亦到現場共襄盛舉。

富邦產險總經理賴榮崇於致詞時表示，永續發展不只是單一企業、城市或國家所面臨的挑戰，大型跨國企業除自身投入，更轉化為對供應鏈的要求，而全球機構投資人亦越加重視投資標的公司之永續經營表現，民眾也自發性將永續理念融入日常生活。台灣已承諾「2050淨零排放」並發佈減碳路徑，上市櫃公司須編製永續報告書，而碳權交易更是國內邁向淨零的新興推力，也是產業界期盼的減碳新契機。

這次研討會中，由葉銀華主講全球永續發展趨勢，包含企業因應永續發展的個案分析、永續金融實務，以及目前淨零排放的關鍵技術與措施。田建中介紹臺灣碳權交易所相關服務，包含國內碳權交易、國外碳權買賣，以及碳諮詢與教育訓練等，並提及國內減量額度交易平台於10月上線後，目前已有六個專案上架可購買，可活絡碳權市場並協助企業達成碳中和。李介文說明金管會為引導市場資金投入重視永續與綠色轉型的企業，要求金融機構在投、融資前應確認企業訂定具體轉型計畫，而「永續經濟活動認定參考指引」正是評斷基準，值得企業與金融業深入探討。

富邦產險建議企業採取自上而下的永續推動策略，了解永續發展架構與法令遵循現況，把關永續揭露資訊的可信度及透明度，讓企業能妥善接軌與國際標準，藉此凝聚企業共識，貫徹永續精神，成為組織文化的DNA。