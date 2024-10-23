富邦證掌握市場脈動 滿足客戶需求

富邦證券調整組織，應對客戶需求 深獲客戶信任--富邦證券總經理郭永宜指出，富邦證券擁有百名專業的商品經理及輔銷團隊，協助客戶掌握最即時的市場趨勢與脈動，每月依據市場狀況擬定商品策略，由分公司營業員依客戶的風險承受度，提供適切的資產配置建議予客戶。

富邦證券「從客戶需求出發」的服務模式，深獲客戶好評，也是富邦證券表現勝出的關鍵。面對客戶，富邦證券除了以專業服務客戶，也隨時針對客戶回饋意見進行調整，提供售後服務，建構一個完整的服務循環。富邦證券以完整的機制在服務客戶，滿足客戶的各項理財需求。

富邦證券藉由實體與數位協同服務（online with offline）模式，同時建置新一代客戶關係管理（CRM）系統，整合各業務平台的帳務資料、資產總覽、商品往來、KYC紀錄、大數據歸納的客戶特性等，持續提升客戶個人化服務體驗。

郭永宜強調，富邦證券把客戶的資產當成自己的資產在規劃，同時留意市場價格與客戶部位損益的變化，從前端銷售到售後服務，不僅照顧客戶理財的需求，也為其可能面臨的風險進行把關，因此深受客戶信任。